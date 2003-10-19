" خيال " فضايي براي تعامل بين هنرمندان است

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر، " علي اكبر كروبي " سرپرست مجموعه فرهنگي - هنري صبا افزود: فرهنگستان به واسطه نوع كارش كه پژوهش در امر هنر است، نياز به فضايي براي برگزاري نمايشگاه ها و همايش هاي خود داشت و در مرحله اول ساختمان صبا را مرمت و بازسازي كرد.

كروبي در ادامه گفت: فرهنگستان هنر به دليل نياز به فضاي بيشتر براي تعامل بين هنرمندان و تمركز فعاليت هاي فرهنگستان كه در سال هاي گذشته به صورت پراكنده در مراكز هنري چون موزه هنرهاي معاصر برگزار مي شد، اقدام به احداث نگارخانه " خيال " در محوطه مركز فرهنگي - هنري صبا كرد.

سرپرست مركز فرهنگي - هنري صبا ضمن اعلام اين كه نگارخانه خيال زير نظر مجموعه فرهنگي - هنري صبا فعاليت مي كند، گفت: نگارخانه خيال با زير بناي 1300 متر، در دو طبقه و 13 تالار توسط " مهندس مير حسين موسوي " طراحي و احداث شده است.

كروبي ظرفيت ديوارهاي اين نگارخانه را حدود 300 الي 350 تابلو ذكر كرد كه اين ظرفيت با احتساب ظرفيت مركز فرهنگي - هنري صبا به حدود 500 تابلو مي رسد.سرپرست مركز فرهنگي - هنري صبا، موقعيت مكاني احداث اين نگارخانه را يكي از ويژگي هاي مثبت آن دانست و افزود: نگارخانه خيال و مجموعه فرهنگي - هنري صبا در محدوده اي با موقعيت فرهنگي قرار دارد؛ دانشگاه هنر، دانشگاه هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، سينما فلسطين، مجموعه تئاتر شهر، سينما عصر جديد و ... همگي در اطراف اين مركز قرار دارند و اين خصيصه باعث ايجاد رونق فرهنگي اين مجموعه خواهد شد.

كروبي افزود: نگارخانه خيال داراي دو ورودي از خيابان ولي عصر و مركز فرهنگي - هنري صبا است كه وجود اين خصيصه نيز يكي ديگر از ويژگي هاي مثبت اين نگارخانه است.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه نگارخانه با برگزاري دو سالانه ها و نمايشگاه هاي بزرگ ملي و بين المللي به يكي از مراكز مهم فرهنگي كشور تبديل شود.قابل ذكر است كه " نگارخانه خيال " در روز سه شنبه 29 مهرماه طي مراسمي افتتاح خواهد شد.