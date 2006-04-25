ايران از كمك هاي دفتر برنامه عمران ملل متحد بهره مند مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 223600/100 مورخ 23/12/1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده 4 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 - اين مصوبه را تصويب كرد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است به منظور توانمندسازي جمهوري اسلامي ايران براي مديريت بحران هاي ناشي از بلاياي طبيعي تا سقف 4 ميليون و 400 هزار دلار از كمك هاي بلاعوض دفتر برنامه عمران ملل متحد در ايران (UNDP) استفاده كند.

استفاده از تسهيلات مالي ياد شده بر اساس توافق هائي كه در چارچوب موافقتنامه درج مي شود ، صورت خواهد پذيرفت.

اين مصوبه با شماره 4807/ت 34781 ه و در تاريخ 22/1/1385 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است.