اهميت آزادي ديني در مدارس دولتي آمريكا و اروپا مورد تأكيد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از منابع اينترنتي، جرمي گان اظهار داشت: بسياري از تنشها در جهان امروز از سوي افرادي ناشي مي شوند كه حقيقت دين را درك نكرده اند. اين امر حائز اهميت است كه اطلاعات صحيحي درباره دين ارائه شود.

گان كه مدير برنامه آزادي دين و اعتقاد در اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا است گفت: تشخيص درستي و نادرستي يك موضوع از ديدگاه دين حائز اهميت است.

مشاور اسبق ارشد سفير آزادي ديني آمريكا در وزارت امور خارجه اين كشور دريك نشست بحث و گفتگو كه از سوي وزارت امورخارجه آمريكا برگزار شد نقشهاي مختلف دين در مدارس آمريكا و اروپا، گفتگوهاي كنوني درمدارس آمريكا و حق آزادي دين و آزادي بيان را مورد بررسي قرار داد.

گان كه عضو هيئت مشاور كارشناسان آزادي ديني و اعتقادي سازمان امنيت و همكاري دراروپا است گفت: از آنجا كه آزادي دين براي انسان بسيار اهميت داد مدارس بايد سعي كنند تا آخرين حد ممكن با اعتقاد كودكان همساز شوند. من معتقدم دانش آموزان مسلمان و سيك بايد بتوانند از لباسهاي ديني خود در مدارس دولتي استفاده كنند. بي ترديد استفاده از لباس يك دين خاص موجب تبليغ ديني و تغيير دين ديگر نخواهد شد.

جرمي گان يادآور شد: مدارس دولتي بايد آموزش ديني را مورد حمايت قرار دهند. به نظر مي رسد دين در مدارس دولتي اروپا بيش از مدارس آمريكاي مورد توجه قرار مي گيرد. بسياري از مدارس دولتي اروپا دين را تدريس مي كنند و دانش آموزاني كه نمي خواهند در كلاسهاي ديني شركت كنند در دروس بي طرفانه اخلاقيات شركت مي كنند.

مدارس دولتي آمريكا در مقايسه با آنها مي توانند تاريخ و ايده هاي ديني را مورد بحث قرار دهند اما آموزگاران از ترويج هرگونه عقايد ديني منع شده اند. بسياري از مدارس خصوصي در آمريكا در زمره مدارس ديني طبقه بندي مي شوند كه علاوه بر استاندار دولتي مي توانند آموزش ديني نيز ارائه دهند.

براساس اظهارات گان، در ميان موضوع كنوني دين در مدارس ايالات متحده مي توان به مدارس ايالت جورجيا اشاره كرد كه اجازه تدريس انجيل در مدارس دولتي را داده است، اما اين امر كه آموزگار ديدگاههاي كاتوليك، پروتستان يا يهودي را ترويج كند برخلاف قانون اساسي است.

وي مفهوم آزادي ديني را يك ايده جهاني دانست و گفت: همه دنيا به آزادي ديني اعتقاد دارند و در همه دنيا به دنبال آزادي دين و عمل آزادانه آداب ديني خود هستند.

گان تا كنون در دانشگاههاي فرانسه، كانادا، تونس و آلمان تدريس كرده و چندين اثر درباره تاريخ ديني و آزادي ديني آمريكا و فرانسه منتشر كرده و دكتراي خود را در زمينه دين و جامعه از دانشگاه هاروارد گرفته است.