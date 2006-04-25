در مقوله عاشورا، از زبان تصوير غافل شده ايم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محسن علي اكبري، تهيه كننده سينما و تلويزيون، در گفت وگو با ستاد خبري نخستين جشنواره فيلم عاشورائي "سپيد" گفت : مقوله عاشورا مقوله بسيار گسترده و سنگيني است كه از زمان قبل از خلقت آدم بوده و در سرزمين عاشورا و صحنه كربلا ظهور پيدا كرده و تا زمان ظهور امام زمان(عج) ادامه خواهد داشت كه گستره اين واقعه به حدي زياد است كه در قالب يك، دو و يا سه اثر سينمائي نمي گنجد.

وي افزود : به طور قطع ساختن فيلمهائي مانند روز واقعه كه به عاشورا مي پردازد، لازم و ضروري است، اما نبايد عاشورا تنها با اين گونه فيلم ها به مردم و مهمتر از همه كودكان، معرفي شود و فيلمسازان بايد توجه داشته باشند كه در توليد آغاز عاشورائي به زيبائي هاي واقعه عاشورا و مباحث ايجاد شده پس از اين واقعه بزرگ، مانند خودسازي انسان، و رسيدن انسان به افق ايده آل پرداخته و اين زيبائي ها را به تصوير بكشند.

تهيه كننده سريال هاي مردان آنگلس و مريم مقدس با بيان اين مطلب كه مباحث ايجاد شده پس از عاشورا بسيار گسترده هستند افزود: در صورتي كه هر كدام از فيلمسازان يكي از اين مباحث را مورد توجه قرار داده و در مورد يكي از اين مباحث و زيبائي هاي عاشورا فيلم بسازند، سينماي عاشورائي ما هدفمند شده و البته هنگامي كه در توليد هدفي دنبال شود مي توانند سبب بالا رفتن فهم و شعور جوانان و بوجود آمدن درك درست از اين واقعه ميان آنان گردد.

علي اكبري ساخت و توليد فيلم هاي مذهبي و عاشورائي را مستلزم تحقيق و شناخت دانست و يادآور شد: فيلم سازان ما كار عاشورائي را بدون تحقيق و بررسي دقيق اين واقعه انجام مي دهند و البته به طور قطع فيلم هاي ساخته شده كه بدون تحقيق و بررسي واقعه عاشورا و شناخت فرهنگ عاشورا توليد شود نمي تواند آن طور كه بايد تاثيرگذاري داشته و دين را به جوانان و كودكان ما معرفي كند.

وي در ادامه تصريح كرد: ما از زبان تصوير غافل شده ايم و تاكنون نيز فيلم هائي كه توانسته باشد، فرهنگ و بينش عاشورا را آن طور كه بايد به تصوير كشيده باشد، نداشته ايم و در حال حاضر به فيلم هائي عاشورائي زياد پرداخته نمي شود.

اين تهيه كننده سينما و تلويزيون جشنواره فيلم عاشورائي "سپيد" را يك بحث كلان عنوان كرد و ادامه داد: اگر به اين جشنواره با ديد كاملا باز نگاه شود و هدف از برگزاري آن معرفي عاشورا و شناساندن آن به وجوانان و كودكان و حتي به جهانيان باشد و تنها صرف دادن يك جائزه به فيلمساز نشود، قابليت بين المللي شدن دارد. با توجه به اينكه واقعه عاشورا يك واقعه جهاني است و دنيا نسبت به اين واقعه شناخت كافي را دارد.

گفتني است آثار برگزيده جشنواره فيلم عاشورائي "سپيد" 14 و 15 خرداد به نمايش عمومي درخواهد آمد.