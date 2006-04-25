" گام هاي اصلي در نشر و ويرايش " عبدالحسين آذرنگ به چاپ سوم مي رسد

به گزارش مهر، عبدالحسين آذرنگ ، تاكنون پنج عنوان كتاب در حوزه علوم نشر و ويرايش به چاپ رسانده است كه برخي از آنها مانند " مباني نشر كتاب " ( نشر سمت )به عنوان كتاب دانشگاهي تدريس مي شود.

وي كه دانش آموخته و فارغ التحصيل رشته نشر در ايالات متحده آمريكا است تاكنون هيچ گاه به عنوان ناشر در اين حوزه فعاليتي نداشته است و سال ها در آمريكا و كانادا به تحقيق و مطالعه در اين حوزه مشغول بوده است.

عبدالحسين آذرنگ مولف " گام هاي اصلي در نشر و ويرايش " در خصوص اين كتاب به مهر گفت : اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران درسال هاي قبل دوبار اقدام به انتشار اين كتاب كرده بود و اين بار براي سومين بار با تجديد نظري كه در برخي از موارد و بحث ها انجام داده ام آن را دوباره به دست چاپ سپرده ام.

وي در ادامه گفت : ويراست جديد اين كتاب در حدود سي درصد تغيير كرده است . مخاطب اصلي اين كتاب كساني هستند كه مي خواهند كار نشر را براي نخستين بار آغاز كنند و طي آن مي توانند با كارهاي اوليه اي را كه يك ناشر بايد از آنها اطلاع داشته باشد آشنا شوند.

اين كارشناس در ادامه گفت : اين كتاب هم متني آموزشي است و هم مي تواند به عنوان خود آموز مورد استفاده علاقه مندان به اين حوزه قرار بگيرد.

به گزارش مهر ، چاپ سوم " گام هاي اصلي در نشر و ويرايش " در 207 صفحه با موضوع آموزش مباحث مرتبط با حوزه نشر به زودي از سوي نشر ققنوس وارد پيشخوان كتابفروشي ها مي شود.