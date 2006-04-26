رشد 12 درصدي پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه تهران / پذيرش دانشجوي دكتري در 130 رشته

دكتر "حسيني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در آزمون دكتري دانشگاه تهران در سال جاري 12هزار نفر شركت كرده اند كه درحدود 50 درصد از اين تعداد در آزمون زبان به صورت قطعي و مشروطي پذيرفته شدند.

وي اظهار داشت: دانشگاه تهران در سال جاري در 130 رشته دانشجوي دكتري مي پذيرد. گروه هاي دانشكده ها آزمون تخصصي و مصاحبه را به طور غير متمركز در ارديبهشت و خرداد ماه برگزار مي كند.

معاون آموزشي دانشگاه تهران اضافه كرد: ظرفيت دانشگاه براي دوره دكتري در سال جاري 500 نفر است كه نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

وي تصريح كرد: دوره دكتري زبان و ادبيات انگليسي نيز براي اولين بار در سال جاري در دانشگاه تهران ايجاد مي شود.