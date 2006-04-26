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۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۱۰

معاون آموزشي دانشگاه تهران در گفتگو با مهر خبر داد :

رشد 12 درصدي پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه تهران / پذيرش دانشجوي دكتري در 130 رشته

رشد 12 درصدي پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه تهران / پذيرش دانشجوي دكتري در 130 رشته

دانشگاه تهران در سال جاري در 130 رشته دانشجوي دكتري مي پذيرد كه اين پذيرش با رشد 12 درصدي همراه خواهد بود.

دكتر "حسيني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در آزمون دكتري دانشگاه تهران در سال جاري 12هزار نفر شركت كرده اند كه درحدود 50 درصد از اين تعداد در آزمون زبان به صورت قطعي و مشروطي پذيرفته شدند.

وي اظهار داشت: دانشگاه تهران در سال جاري در 130 رشته دانشجوي دكتري مي پذيرد. گروه هاي دانشكده ها آزمون تخصصي و مصاحبه را به طور غير متمركز در ارديبهشت و خرداد ماه برگزار مي كند.

معاون آموزشي دانشگاه تهران اضافه كرد: ظرفيت دانشگاه براي دوره دكتري در سال جاري 500 نفر است كه نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

وي تصريح كرد: دوره دكتري زبان و ادبيات انگليسي نيز براي اولين بار در سال جاري در دانشگاه تهران ايجاد مي شود.  

کد مطلب 316957

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