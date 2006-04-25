گاردين خواستار بركناري توني بلر از قدرت شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، طبق نظرسنجي كه از سوي موسسه آي سي ام صورت گرفت، حمايت از حزب كار از زماني كه توني بلر از اين حزب به عنوان نخست وزير انگليس انتخاب شده، به پايين ترين سطح خود رسيده است.

اين نظرسنجي كه براي روزنامه گاردين انجام شده است، نشان داد كه هم اكنون فقط 32 درصد از مردم انگليس توني بلر را به عنوان نخست وزير مورد حمايت قرار مي دهند.

گاردين در ادامه نوشت: اين نظرسنجي براي توني بلر هشداري محسوب مي شود تا خود را با خواسته هاي مردم انگليس هماهنگ كند و تلاش كند با تعويض نخست وزير، حمايت افكار عمومي را به دست آورد.

اين در حالي است كه طبق نظر سنجي صورت گرفته، افكار عمومي بسيار بيش از گذشته به حزب ليبرال دموكرات روي آورده است.

اين روزنامه انگليسي نوشت: آخرين نظرسنجي صورت گرفته نشان داد كه افكار عمومي انگليس از سياست هاي حزب محافظه كار نيز رضايت ندارند.