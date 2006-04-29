توسعه همكاري هاي دانشگاه اميركبير با كشورهاي انگليس و فرانسه در علوم دريايي / اجراي دوره هاي بين المللي دانشگاه اميركبير در بندرعباس و قشم

دكتر "عليرضا رهايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه اميركبير يكي از دانشگاه هاي بزرگ كشور است كه در زمينه هاي مختلف فني مهندسي فعاليت هاي علمي و پژوهشي بزرگ و گسترده اي داشته و در ارتباط با صنايع بومي نيز در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است كه در اين زمينه در سطح بين المللي نيز برنامه هايي را به اجرا در آورده است.

وي اظهار داشت: به عنوان مثال دوره آموزشي با دانشگاه بيرمنگهام نيز در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف مهندسي برق، مهندسي پزشكي، كامپوتر و عمران در حال اجرا است.

رئيس دانشگاه اميركبير اضافه كرد: همچنين دانشگاه اميركبير با توجه به نياز كشور به دريانوردي و سازه هاي دريايي و مهندسي كشتي سازي، اجراي برنامه هاي آموزشي بين المللي با همكاري كشورهاي مخلتف اروپايي را در دست اقدام دارد. اين دوره هاي آموزشي بين المللي در سايت بندرعباس و قشم كه مجموعه هاي آزاد دانشگاه اميركبير به شمار مي آيند، در دستور كار دارد.

"رهايي" گفت: مجتمع آموزش عالي اميركبير در بندر عباس دوره هاي تخصصي كوتاه مدت و بلند مدتي را در زمينه دريانوردي برگزار كرده است.

وي تصريح كرد: اين دانشگاه از گذشته در ارتباط با كشتي سازي با برخي از كشورها مانند لهستان، انگلستان و فرانسه همكاري هاي آموزشي داشته است و اكنون نيز در راستاي گسترش تربيت نيروي انساني در اين رشته ها، همكاري هاي مجدد با اين كشورها را از سر گرفته و در صدد گسترش دامنه اين همكاري ها است.

"رهايي" توسعه تحصيلات تكميلي را استراتژي دانشگاه اميركبير دانست و گفت: دكتري مهندسي دريا و كشتي سازي و علوم دريايي براي اولين بار در سطح ايران در دانشگاه اميركبير راه اندازي مي شود. اين دوره مجوز خود را از وزارت علوم كسب كرده و دانشگاه براي اولين بار در اين مجموعه دانشجو مي پذيرد.