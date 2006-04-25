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۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۰۰

حمايت زادسر از بازگشايي ورزشگاهها به روي بانوان جامعه

حمايت زادسر از بازگشايي ورزشگاهها به روي بانوان جامعه

حجت الاسلام علي زادسر نماينده جيرفت در مجلس ابراز اميدواري كرد احمدي نژاد همانطور كه با دستور بازگشايي درب ورزشگاهها به روي بانوان بخش قابل توجهي از جامعه را خرسند كرد، در همه زمينه ها با عمل به وعده ها مردم را خشنود كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، زادسر كه در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، همچنين ابراز اميدواري كرد رئيس جمهور بتواند با اقدامات مثبت خود، آن بخش از جامعه كه به وي راي نداده اند را نيز به دولت نهم خوش بين كند.

وي در ادامه از موضع قاطع احمدي نژاد در سياست خارجي و برنامه هسته اي و رابطه با آمريكا نيز تقدير كرد.

نماينده اصولگراي جيرفت با اشاره به مطلب اخير محمد علي ابطحي رئيس دفتر و مشاور سيد محمد خاتمي در دولت گذشته درباره علت عدم بازگشايي درب ورزشگاهها به روي بانوان، تصريح كرد: خاتمي با مشورت ابطحي و تاج زاده حضور زنان در ورزشگاهها را آزاد نكرده بود.

کد مطلب 317030

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