حمايت زادسر از بازگشايي ورزشگاهها به روي بانوان جامعه

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، زادسر كه در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، همچنين ابراز اميدواري كرد رئيس جمهور بتواند با اقدامات مثبت خود، آن بخش از جامعه كه به وي راي نداده اند را نيز به دولت نهم خوش بين كند.

وي در ادامه از موضع قاطع احمدي نژاد در سياست خارجي و برنامه هسته اي و رابطه با آمريكا نيز تقدير كرد.

نماينده اصولگراي جيرفت با اشاره به مطلب اخير محمد علي ابطحي رئيس دفتر و مشاور سيد محمد خاتمي در دولت گذشته درباره علت عدم بازگشايي درب ورزشگاهها به روي بانوان، تصريح كرد: خاتمي با مشورت ابطحي و تاج زاده حضور زنان در ورزشگاهها را آزاد نكرده بود.