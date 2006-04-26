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۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۹

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهواز در گفتگو با مهر :

پارك تحقيقاتي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات راه اندازي مي شود

پارك تحقيقاتي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات راه اندازي مي شود

زميني به مساحت 17 هكتار خريداري شده كه از تمام ارگان ها و سازمان خواسته شده تا با توجه به نيازهاي خود در ساخت و تجهيز آن مشاركت كنند تا بتوانيم يك پارك تحقيقاتي وسيع و مجهز را در استان خوزستان داشته باشيم.

دكتر مير صلاح الدين عنايتي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي از تجهيز كتابخانه هاي دانشگاه علوم و تحقيقات اهواز خبر داد و  افزود: پيش از اين كتابخانه واحد علوم و تحقيقات اهواز سيستم مكانيزه نداشت كه با تهيه نرم افزارهاي مربوطه، كتب خارجي و امكانات لازم اين امر تحقق پذيرفت.

رئيس دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات اهواز گفت: واحد علوم و تحقيقات اهواز  6 آزمايشگاه پيشرفته در سطح ارشد  و دكتري تاسيس كرده است كه دو آزمايشگاه ديگر نيز تا چندي ديگر در اين واحد دانشگاه آزاد افتتاح خواهد شد.

وي اظهار داشت: در حال حاضر نسبت كتاب به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 20 به 1 است كه از سطح استاندارد نيز بالاتر است.

دكتر عنايتي تاكيد كرد: چندين مقاله از اساتيد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اهواز در نشريات معتبر و سمينارهاي خارجي  به چاپ رسيده است.

رئيس دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات اهواز تصريح كرد: خريد يك مزرعه آموزشي 6 هكتاري از فعاليت هاي مهم دانشگاه بوده است  كه دانشجويان به ويژه در رشته كشاورزي مي توانند براي پروژه هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي خود از آن استفاده كنند.

 

کد مطلب 317067

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