پارك تحقيقاتي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات راه اندازي مي شود

دكتر مير صلاح الدين عنايتي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي از تجهيز كتابخانه هاي دانشگاه علوم و تحقيقات اهواز خبر داد و افزود: پيش از اين كتابخانه واحد علوم و تحقيقات اهواز سيستم مكانيزه نداشت كه با تهيه نرم افزارهاي مربوطه، كتب خارجي و امكانات لازم اين امر تحقق پذيرفت.

رئيس دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات اهواز گفت: واحد علوم و تحقيقات اهواز 6 آزمايشگاه پيشرفته در سطح ارشد و دكتري تاسيس كرده است كه دو آزمايشگاه ديگر نيز تا چندي ديگر در اين واحد دانشگاه آزاد افتتاح خواهد شد.

وي اظهار داشت: در حال حاضر نسبت كتاب به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 20 به 1 است كه از سطح استاندارد نيز بالاتر است.

دكتر عنايتي تاكيد كرد: چندين مقاله از اساتيد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اهواز در نشريات معتبر و سمينارهاي خارجي به چاپ رسيده است.

رئيس دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات اهواز تصريح كرد: خريد يك مزرعه آموزشي 6 هكتاري از فعاليت هاي مهم دانشگاه بوده است كه دانشجويان به ويژه در رشته كشاورزي مي توانند براي پروژه هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي خود از آن استفاده كنند.