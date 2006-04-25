صعودي ترين نمودار رشد توليدات علمي دنيا متعلق به ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد صادق حاجي تاروردي با اشاره به اينكه علم سنجي يكي از رايج ترين روش هاي ارزيابي فعايت هاي علمي است، گفت: علم سنجي علاوه بر آنكه به دنبال جنبه هاي كمي علمي علوم و تحقيقات و اندازه گيري و تعيين معيارهاي جنبه هاي مختلف مديريتي و سازمان علوم وتحقيقات است، به دنبال اندازه گيري و تعيين معيارهاي جنبه هاي مختلف مديريتي سازماني علوم نيز است.

وي با اشاره به رشد بالاي توليدات علمي كشور طي سال هاي اخير گفت: تا پيش از سال 1384تعداد نشريات علمي پژوهشي نمايه شده كشورمان در پايگاه بين المللي ISI، تعداد 3 نشريه بود ولي پس از سال 1384 اين رقم به 15 نشريه رسيد كه در سطح منطقه پس از تركيه بي نظير است.

حاجي تاروردي اضافه كرد: بر اساس گزارش هاي اين پايگاه به لحاظ رشد توليدات علمي نيز ايران صعودي ترين نمودار را در جهان داراست.

به گزارش مهر، جلسه بعدي اين سلسله كارگاه آموزشي اول خرداد ماه با عنوان آشنايي با سرويس گزارش هاي استنادي علمي- پژوهشي (JCR) ويژه نشريات علوم انساني برگزار مي شود.