ادعاهاي وزير امور خارجه امارات درباره برنامه صلح آميز هسته اي ايران و جزاير سه گانه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير امور خارجه امارات با ادعاي اينكه برنامه هسته اي ايران نگران كننده است، درعين حال گفت كه هيچ گزينه اي جز گزينه مسالمت آميز براي حل اين پرونده وجود ندارد.



شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير امور خارجه امارات امروز سه شنبه دركويت مدعي شد: پرونده هسته اي ايران براي همه كشورهاي اطراف ايران نگران كننده است، اما اين مسئله نبايد سبب كشانده شدن به سمت جستجوي گزينه هايي غير از گزينه هاي مسالمت آميز شود.



وي مدعي شد: همانگونه كه پرونده هسته اي ايران براي همه كشورهاي اطراف ايران نگران كننده است،در زمينه منطقه اي وبين المللي هم نگران كننده است.



وي بر ضرورت گفتگو با ايران درباره گزينه هاي مسالمت آميز و ضرورت همسويي ايران با شرايط منطقه از طريق در نظرگرفتن اهميت وحساسيت اين منطقه تاكيد كرد تا به گفته وي كشورهاي اين منطقه به برنامه هاي توسعه وشكوفايي ورونق اقتصادي كه درحال حاضرشاهد آن هستند، ادامه دهند.

شيخ عبدالله درباره جزاير سه گانه ايراني (تنب بزرگ،تنب كوچك، وابوموسي) كه امارات همچنان مدعي حاكميت خود بر آنها است،گفت : مسئله جزاير همچنان ميان ما وايران وجوددارد، ما اين جزاير را اشغالي مي دانيم وايراني ها نگاه ديگري دارند و اميدواريم كه بتوانيم درنهايت اين وضعيت را پايان دهيم كه عملا به خاطر نوعي از بي اعتمادي به طرف ايراني است.



وي ابراز اميدواري كرد تا ايراني ها در عمل بتوانند يكي از كانونهاي دشوار ميان شوراي همكاري وايران را به شكل اساسي حل كنند.

ادعاهاي تكراري اماراتي ها درباره جزاير سه گانه ايراني كه تهران بارها بر تفكيك ناپذير بودن آنها از حاكميت خود تاكيد كرده است، مورد حمايت كشورهاي عربي قرار دارد.



اظهارات نسنجيده وزير امورخارجه امارات درباره برنامه صلح آميز هسته اي ايران درحالي بار ديگر تكرار مي شود كه احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در سفر سال گذشته خود به كويت درباره صلح آميز بودن و خطرناك نبودن برنامه هسته اي كشورش به اعضاي شوراي همكاري خليج فارس اطمينان داده بود.



شيخ عبدالله بن زايد ال نهيان در اظهاراتي در نشست وزراي امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در اسفند 84 در رياض عربستان ادعا كرده بود: مسئله موضوع هسته اي ايران هنوز به عنوان تهديدي عمده براي كشورهاي منطقه است.

البته نبايد از نقش تحريك آميز آمريكا در بدبين كردن كشورهاي عربي به برنامه صلح آميز ايران غافل بود، مقامات آمريكايي بارها با سفر به اين كشورها تلاش كرده و مي كنند تا اين برنامه را براي آنها خطرناك وتهديدآميز نشان دهند.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا پيشتر در سفر خود به چند كشور خاورميانه در صدد جلب نظر آنها براي فشار بر ايران و همراه كردن آنها با اقدامات آمريكا بر ضد برنامه صلح آميز هسته اي ايران شده بود.



كشورهاي عربستان، قطر، كويت، امارات، عمان و بحرين شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس را تشكيل مي دهند.



اين در حالي است كه سران شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس 16 ارديبهشت در رياض گردهم مي آيند كه موضوع هسته اي ايران هم در اين نشست بررسي مي شود.



با وجود ادعاهاي وزير خارجه امارات مبني بر نگران كننده بودن برنامه هسته اي ايران، يك منبع شورا خاطر نشان كرده است كه نگراني اعضاي شوراي همكاري از فعاليتهاي هسته اي ايران بسيار كاهش يافته است، اما آنها نگران حمله احتمالي آمريكا هستند كه پيامدهاي منفي بر منطقه خواهد داشت.