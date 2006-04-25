وزير علوم تحقيقات و فناوري: اهداف ما درنظام ورزش بايد بعنوان وظيفه پيگيري شود

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه كه عصر امروز درسالن شهيد عضدي ساختمان مركزي وزارت علوم برگزارشد، دكتر زاهدي وزيرعلوم تحقيقات وفناوري‏‏ معاونين اين وزارتخانه رئيس دانشگاه شهيد باهنركرمان ميزبان المپياد هشتم به همراه معاونين اين وزارتخانه حضور داشتند.

بنابراين گزارش دركنار دست اندركاران وزارت علوم رئيس كميته ملي المپيك، كيومرث هاشمي معاون سازمان تربيت بدني، رئيس اداره طرح وبرنامه صدا وسيما، مديرعامل خبرگزاري ايرنا و ايسنا به همراه مديران گروههاي ورزشي خبرگزاري هاي ايران و نمايندگاني از وزارتخانه هاي بهداشت‏ درمان و آموزش پزشكي، ارتباطات، راه وترابري، سازمان ملي جوانان، آموزش و پرورش، استانداري كرمان، شهرداري كرمان وسازمان هلال احمر حضورداشتند.

درابتداي اين جلسه دكترملاباشي معاون دانشجويي وزارت علوم با خيرمقدم به كليه حضار تاريخچه اي را ازبرگزاري اين المپيادها از سال 1372 ارائه داد وگفت: هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور با مشاركت بيش از30هزاردانشجو ازسراسر كشور كه خود را براي حضور دراين مسابقات آماده مي كنند، برگزارمي شود. دركنار اين شاهد حضور500 دانشجوي داوطلب به صورت سازمان يافته براي كمك به بخشهاي مختلف نيزمي باشيم.

وي با بيان اينكه يكي ازمعيارهاي مهم دربرگزاري اين دوره ازمسابقات بحث سهميه هاي ورودي است، گفت: امسال معيارهايي براي تيمها ودانشگاههاي شركت كننده گذاشته شده است تا بدين شكل المپيادها به سمت كيفي شدن پيش بروند.

درادامه اين جلسه وزيرعلوم تحقيقات وفناوري نيز با بيان اينكه اين المپياد ملي است، افزود: نتيجه برگزاري اين چنين رويداد ملي درعرصه فرهنگي، ورزشي كشورمشهود است و اميدواريم تداوم يابد.

وي بيان كرد: امروزه به ورزش نبايد ازبعد سلامتي نگاه كرد، چرا كه دربخشهاي فرهنگي، اجتماعي وحتي سياسي هم تاثيربسزايي دارد. بالخصوص اينكه برگزاري اين رويداد مهم ملي تاثيري مهم بر روي جوانان و آينده سازان اين كشوردارد.

دكترزاهدي در ادامه گفت: ما با متفكريني روبروهستيم كه نبايد خموده باشند و اهداف كه ما درنظام ورزش بدنبال آن هستيم، به عنوان وظيفه بايد پيگيري شود كه ازجمله اين برنامه هاي مي توان به برنامه هاي ورزشهاي همگاني دربين دانشجويان و برگزاري مسابقات منطقه اي اشاره كرد.

وزيرعلوم با تاكيد بر رشد ورزش همگاني دردانشگاهها افزود: بايد به سمتي برويم كه غير ازدانشجويان، كاركنان وحتي اعضاء هيات علمي دانشگاهها هم دراين مجموعه تندرستي قرارگيرند.