نيروهاي امنيتي مصر هشت مظنون را دستگير كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين منبع امنيتي افزود:هشت مصري از روز دوشنبه دردهب دستگير شدند و تحت بازجويي قرار دارند.

مطبوعات چاپ مصر امروز از دستگيري چند مظنون درمحل انفجارهاي سه گانه به دست نيروهاي امنيتي مستقر در محل حادثه خبردادند .

اين روزنامه ها همچنين احتمال دادند كه يك ارتباط محكم بين انفجارهاي صحراي سينا با انفجارهاي طابا و شرم الشيخ باشد.



مسئوليت انفجارهاي طابا و شرم الشيخ را گروه توحيد و جهاد برعهده گرفت. در انفجار طابا در اكتبر 2004 ميلادي 34 تن و در انفجار شرم الشيخ درجولاي 2005 ميلادي 70 تن كشته شدند.

هنوزهيچ گروهي مسئوليت انفجارهاي پي در پي در صحراي سينا را برعهده نگرفته است اما يك مسئول امنيتي مصر كه خواست نامش ذكر نشود گفت : دستكم دو عامل انتحاري انفجارهاي دهب را انجام دادند.

درحالي كه مقامات مصر تاكنون از انفجارسه بمب با دستگاه كنترل از راه دور خبر دادند انس الفقي وزير اطلاع رساني مصر به خبرگزاري فرانسه گفت : يك جسد ناشناس شناسايي نشده است و هنوز ما نمي دانيم ايا انفجارها عمليات انتحاري بوده است يا خير.

منابع امنيتي مصر اعلام كردند انفجارهاي شب گذشته صحراي سينا انتحاري بوده است وبر اساس آخرين آمار در اين انفجارها 18 تن كشته و 150 تن زخمي شده اند.