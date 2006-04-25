دكترقراخانلو: رسانه ها در پوشش المپياد كمك كنند تا ازفوتبال زدگي دور شويم

به گزارش خبرنگار" مهر" درادامه اين نشست كه منظورهماهنگي اعضاء اين شورا درمحل سالن شهيد عضدي ساختمان مركزي وزارت علوم برگزارشد، دكتر اميري رئيس دانشگاه شهيد باهنركرمان ميزبان هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور گزارشي را از نحوه فعاليتهاي اين بخش براي آماده سازي دانشگاه ارائه كرد وگفت: اين رويداد ملي است ونياز به همفكري و همراهي همه بخشها دارد.

وي درادامه از آماده سازي خوابگاههاي دانشجويي خوابگاههاي ويژه مربيان، داوران و دست اندركاران بحث تغذيه ورزشكاران فضاسازي شهر و دانشگاه ترابري و انتصاب 40 فرد براي سازماندهي ومديريت منسجم دركليه امورمربوط به المپياد وتهيه شعار ويژه اين مسابقات منطبق با سال پيامبر اعظم (ص) خبرداد.

بنابراين گزارش دربخش ديگري ازاين مجمع دكترقراخانلو رئيس كميته ملي المپيك نيز بعنوان بدعت گذاربرگزاري اين مسابقات تصريح كرد: مسئولين اين المپياد بايد سعي كنند با توجه به حضور ورزشكاران وقهرمانان ملي سطح ديگر دانشگاهها را ازلحاظ فني ارتقاء ببخشند تا دانشجويان ديگر ازقهرمانان ملي فاصله زيادي نگيرند.

دكترقراخانلو بيان كرد: يكي ازمسائلي كه مي تواند ورزش قهرماني را دركشوركمك كند، بحث حمايت رسانه ها ازاين المپياد است كه در اينجا ازتمامي نمايندگان رسانه هاي خواستارحمايت بيشتر ازاين مسابقات هستيم، چرا كه در وضعيتي قرارداريم كه رسانه هاي ما دچارفوتبال زدگي شديد شده اند وتوجه به اين بخش قهرماني شد تا تعادل بيشتري در ورزشهاي كشورببينيم.

دكترحميدي رئيس فدراسيون ورزش دانشجويي و مدير اسبق تربيت بدني وزارت علوم نيز دراين جلسه با تاكيد براينكه مسئولين برگزاري اين رويداد مي توانند با بهره گيري ازتجارب ارزشمند المپيادهاي گذشته ماموريت خود را انجام دهند، گفت: اين المپياد مسئله اي است كه مربوط به كل آموزش عالي است وبايد ماموريت مدار شود.

وي درپاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص برنامه هاي فدراسيون گفت: فدراسيون درسال گذشته تاسيس شده مكان آن مشخص شده و درحال حاضرنياز به حمايت بيشتري براي حل مشكل اعتبارات و كمكهاي نيروي انساني است.

دربخش المپياد هاي ملي نيزكه جزء سرفصلهاي برنامه هاي ورزشي وزارت علوم است، برگزاري آن دربرنامه هاي اين فدراسيون قرارگرفته و ازاين بخش هدايت خواهد شد.

اين نشست با بررسي كارشناسانه مسئولين و ارائه نقطه نظرات خود درمباحث فني مسابقات امكانات مخابراتي، امكانات بهداشتي، سرويسهاي خبري و رسانه اي وتمهيدات لازم ازسوي سازمانهاي هلال احمر وبهداشت درمان و آموزش پزشكي استانداري و شهرداري ادامه يافت و مقررشد تا اين جلسات دردفعات بعد با قوت و استحكام بيشتر وبا حضورمسئولين عالي رتبه هر وزارتخانه برگزارشود.