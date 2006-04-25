جوانان به دو چشمه زلال علم و معرفت يعني قرآن و عترت تمسك جويند

به گزارش خبرگزاري مهر، در قسمتي از اين پيام آمده است، فراموش نكنيم پيامبر اكرم (ص) طبق نقاد علما و بزرگان شيعه و اهالي سنت بارها بر اين امر تاكيد نموده اند كه دو يادگار بزرگ، يعني قرآن و عترت از خود در ميان شما مي گذارم و اگر دست به دامان آنها شويد هرگز گمراه نخواهيد شد.

وي در اين پيام خاطرنشان كرده است: جواناني كه در چهارمين جشنواره سراسري قرآن و عترت شركت نموده اند در حقيقت به دامان قرآن و اهل بيت پناه برده و در سايه هدايت آن قرار گرفته اند لذا بايد سعي كنند آگاهي خود را نسبت به اين دو امانت گران بها بيفزايند و با اهداف آن آشنا تر شوند.

آيت الله مكارم شيرازي تصريح كرده است: قرآن اقيانوس عظيمي است كه هيچ كس اعماق كرانه هاي آن را نديده و نخواهند ديد زيرا از علم خدا سرچشمه گرفته و علم او همچون ذاتش بي پايان است و كلمات و سخنان اهل بيت عليهم السلام و پيامبر اعظم (ص) نيز از طريق وحي، برگرفته ازعلم خداوند بزرگ است.

وي در اين پيام خطاب به جوانان يادآور شده است: چه زيباست در دنيايي كه از آن شور و شر بوسيله رسانه هاي فاسد، ماهواره ها، اينترنت و مطبوعات گمراه كننده مي بارد، لطف الهي شامل حالتان شده و به آغوش قرآن وعترت پناه برده ايد.

چهارمين مسابقات قرآن كريم و عترت عليهم السلام با هدف گسترش معرفت و انس با قرآن و به منظور شناسايي استعدادهاي بالقوه و تلاش براي به فعاليت رساندن آنها از طرف سازمان بسيج دانش آموزي كشور در سطح شهرستان، استان و كشور برگزار مي شود.