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۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۳۷

سردار ساجدي نيا در گفتگو با "مهر" :

اجراي طرح حركت خودروها بين خطوط طي سال جاري / متخلفان 4 هزار تومان جريمه مي شوند

اجراي طرح حركت خودروها بين خطوط طي سال جاري / متخلفان 4 هزار تومان جريمه مي شوند

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از اجراي طرح حركت خودروها بين خطوط طي سال جاري خبر داد و گفت: به اين ترتيب رانندگان و راكبان خودروها و موتورسيكلت ها موظف خواهند شد قانون حركت بين خطوط را رعايت كنند.

سردار حسين ساجدي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تصريح كرد: قطعا با ايجاد اين نظم ترافيكي شاهد تاثير مطلوبي در كاهش تصادفات خواهيم بود.

وي با تاكيد بر اينكه اجراي طرح مذكور ابتدا به صورت تذكر ، ارشاد و راهنمايي خواهد بود ، تصريح كرد: ابتدا در يك دوره زماني يك هفته يا 10 روزه ، اين طرح اجرايي خواهد شد كه در اين مرحله ماموران راهنمايي و رانندگي صرفا موظف هستند متخلفان را با تذكر و ارشاد راهنمايي كنند.

ساجدي نيا ادامه داد: پس از طي اين دوره به ماموران راهنمايي و رانندگي ابلاغ خواهد شد با رانندگاني كه همچنان نسبت به انجام اين تخلف مبادرت مي ورزند ، بر اساس جدول جرائم آنان را مبلغ 4 هزار تومان جريمه كنند. 

 
 

کد مطلب 317143

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