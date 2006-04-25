اجراي طرح حركت خودروها بين خطوط طي سال جاري / متخلفان 4 هزار تومان جريمه مي شوند

سردار حسين ساجدي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تصريح كرد: قطعا با ايجاد اين نظم ترافيكي شاهد تاثير مطلوبي در كاهش تصادفات خواهيم بود.

وي با تاكيد بر اينكه اجراي طرح مذكور ابتدا به صورت تذكر ، ارشاد و راهنمايي خواهد بود ، تصريح كرد: ابتدا در يك دوره زماني يك هفته يا 10 روزه ، اين طرح اجرايي خواهد شد كه در اين مرحله ماموران راهنمايي و رانندگي صرفا موظف هستند متخلفان را با تذكر و ارشاد راهنمايي كنند.

ساجدي نيا ادامه داد: پس از طي اين دوره به ماموران راهنمايي و رانندگي ابلاغ خواهد شد با رانندگاني كه همچنان نسبت به انجام اين تخلف مبادرت مي ورزند ، بر اساس جدول جرائم آنان را مبلغ 4 هزار تومان جريمه كنند.





