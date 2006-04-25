درخواست كمك عراق از آژانس براي پاك سازي آلودگي هاي اورانيومي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس از وين، عراق به آژانس اعلام كرده است كه آلودگي هاي برجاي مانده از چند مكان هسته اي، سلامتي بيش از هزار نفر را در اين كشور به خطر انداخته است.

اين درخواست درحالي است كه امروز آژانس اعلام كرد بيش از 1000عراقي كه در جنوب بغداد زندگي مي كنند در معرض آلودگي هاي هسته اي قرار دارند.



روزنامه گاردين با اعلام اين مطلب به نقل از آژانس نوشت، يك عمليات پاكسازي در تاسيسات "التويثه" (Tuwaitha) درجنوب بغداد انجام شده است اما به نظر مي سد پاكسازي اين محيط چالشي طولاني مدت است و نياز به مشاركت جهاني دارد.

آژانس در بيانيه خود اعلام كرد كه پس از اينكه درخواستي را از سوي دولت عراق دريافت كرد، اوايل سال جاري تلاش خود را براي پاكسازي التويثه و ديگر تاسيسات هسته اي آغاز كرده است.

آژانس همچنين مي گويد: عكس هايي كه مقامات آمريكايي در اختيار اين نهاد قرار داده اند و آژانس آنها را بر روي سايت خود قرار داده است، عمق مسئله را نشان مي دهد.

همچنين گفته مي شود كه گروههايي از آمريكاييها و عراقي ها اخيراً شروع به جمع آوري اطلاعات راديولوژي و زيست محيطي از اماكن گوناگون كرده اند و مطالعه بر روي ساكنين منطقه آلوده نيز آغاز شده است.

"دنيس ريزن ويور" كارشناس ايمني آژانس بين المللي انرژي اتمي كه مسئول پاكسازي است ، اعلام كرد: اين يك كار وسيع است كه ممكن است سال ها به طول بيانجامد. اولويت ما شناسايي و سرپوش گذاري خطرناك ترين مناطق بوده است كه داراي آلودگي هاي راديواكتيو هستند.

مجموعه التويثه در مركز پروژه هاي هسته اي غيرقانوني "صدام حسين" ديكتاتور سابق عراق قرار داشته است و در حالي كه اين سايت در دهه 1990 كاملا خلع سلاح شده است، اما هنوز داراي آلودگي هاي زيادي است.