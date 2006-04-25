اولين جلسه هيات امناي بنياد ملي نخبگان تشكيل شد / راهكارهاي رسيدگي به امور نخبگان بررسي شد

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: بنياد ملي نخبگان بنيادي است كه در راس هيئت امناي آن رئيس جمهوري قرار دارد و معاون اول رئيس جمهوري به عنوان رئيس بنياد فعاليت مي كند.

وي با ابراز خرسندي از برگزاري اولين جلسه هيات امناي بنياد ملي نخبگان افزود: مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 1385 مبلغ 11 ميليارد تومان به اين بنياد اختصاص داده است و اين بنياد مي تواند در بهبود وضعيت نخبگان و حمايت از آنان بسيار كارساز واقع شود.

رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در اولين جلسه هيات امناي بنياد ملي نخبگان راهكارهاي رسيدگي به امور نخبگان و وظايف بنياد ملي نخبگان مورد بررسي قرار گرفت.

وي تاكيد كرد: اميدواريم با تداوم جلسات بنياد ملي نخبگان هر چه زودتر اهداف اين بنياد عملياتي شود و نخبگان كشور طبق فرمايشات و خواسته هاي مقام معظم رهبري مورد حمايت جدي قرار گيرند.