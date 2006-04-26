ايران را نمي توان به اين راحتي تحريم كرد / بنا نداريم از ابزار نفت استفاده كنيم

علي اكبر شيخ عطار، معاون امور اقتصادي وزير امور خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" در خصوص امكان عملي شدن تهديدهايي مبني بر تحريم ايران از سوي شوراي امنيت و يا توسط برخي كشورهاي همگام با آمريكا، گفت : ايران طولاني ترين سواحل را در خليج فارس و درياي عمان دارد ، تنگه هرمز را در اختيار دارد ، دومين توليد كننده نفت اوپك و دومين دارنده ذخاير گاز جهان است و بر اين اساس كشوري نيست كه به اين راحتي بتوان آن را تحريم كرد .



وي با اشاره به اختلاف نظر ها در خصوص امكان تحريم ايران در ميان قدرتهاي جهاني گفت : سخناني كه اين روزها گفته مي شود صرفا در حد تهديد است همانطور كه تهديد به حمله نظامي را مطرح مي كنند و خيلي روي اين حرفها نمي شود حساب كرد .



معاون وزير خارجه افزود : آمريكايي ها در 27 سال گذشته همواره قصد داشته اند ايران را تحريم كنند اما موفق به اين كار نشده اند .



شيخ عطار ياد آور شد: ايران بازار بزرگي براي اروپا، ژاپن و روسيه است، ايران با اتحاديه اروپا 20 ميليارد دلار در سال تجارت دو جانبه دارد همچنين با كشور هايي چون هند و كره و اين كشور ها به راحتي تحريم ايران را تحمل نمي كنند چون زيان هاي زيادي خواهند ديد.



وي با تاكيد بر اينكه آنها مي دانند تحريمها ، زندگي ايرانيان را فلج نخواهد كرد ، افزود : ايران تا آن اندازه در علوم و فنون و صنعت پيشرفت كرده است كه بتواند حتي با مضايقي كه اسمش را تحريم مي گذارند لطمه زيادي نخورد و به همين دليل هم هيچ گاه در مجامع جهاني بحث جدي در مورد تحريم ايران به عنوان يك بحث مصوب پيش نمي آيد و همواره مخالفان جدي دارد .



معاون اقتصادي وزير امور خارجه در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار "مهر"، مبني بر امكان استفاده ايران از ابزار نفت در شرايط خاص تهديدات گفت : همانگونه كه پيشتر اعلام شده است ما بنا نداريم از ابزار نفت استفاده كنيم چون نمي خواهيم وضعيت دنيا را بحراني تر كنيم اما اگر بخواهند به گونه اي ايران را تحريم كنندكه توليدات ما كم شود يا امكان انتقال آن مشكل پيدا كند خودشان بايد جوابگو باشند .

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