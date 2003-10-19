به گزارش خبرگزاري مهر، اين كنفرانس به منظور ايجاد فضاي مناسب براي بروز توانمنديهاي علمي دانشجويان وايجاد جو اعتماد به نفس براي شروع فعاليت علمي دانشجويان در محافل ملي و بين المللي برگزار مي شود.

آشنايي دانشجويان سراسر كشور با آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي كشور و طرحهاي عمراني ملي ، امكان ارتباط بيشتر بين دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور، ورود پروژه هاي بزرگ عمراني كشور به دانشكده هاي عمران ازديگر اهداف برگزاري اين كنفرانس است.

براساس اين گزارش تاكنون 450 مقاله به دبيرخانه كنفرانس رسيده است كه 170 مقاله دركنفرانس ارايه مي شود.

برگزاري نمايشگاه بين المللي از دستاوردهاي و پروژه هاي عمراني و كارگاه آموزشي ، سخنراني هاي كليدي وتخصصي و بازديد علمي از پروژه هاي عمراني از برنامه هاي جنبي اين كنفرانس است.

اين كنفرانس با حمايت وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي ، راه و ترابري ، جهادكشاورزي، مديريت پژوهشي وتوسعه ملي نفت ايران، سازمانهاي حفاظت محيط زيست ، مديريت و برنامه ريزي كشور ، شهرداريهاي كل كشور ، بنادر و كشتيراني ، شركت ملي دريايي ايران (صدرا) ، شهرداري تهران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي،معاونت خدمات فني و مهندسي بنياد مستضعفان و جانبازان وانجمن مهندسي عمران برگزارمي گردد.