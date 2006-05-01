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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۸:۳۴

خريد بيش از 112 هزار جلد كتاب براي كتابخانه آستان قدس رضوي

خريد بيش از 112 هزار جلد كتاب براي كتابخانه آستان قدس رضوي

معاون هماهنگي سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ، گفت : با رشد 114 درصد منابع تهيه شده در سال 84 نسبت به سال 83 تعداد كتابهاي خريداري شده به 112 هزار و 176 جلد رسيد .

جعفر درباغ عنبران در گفت وگو با خبرنگار كتاب مهر در مشهد ، با بيان اين مطلب افزود : علاوه بر 112 هزارجلد كتاب ، يك هزار 757 عنوان مواد ديداري و شنيداري نيزبراي بخشهاي مختلف كتابخانه مركزي  و كتابخانه هاي وابسته به آستان قدس رضوي خريداري شده است كه با اين حساب ،  اكنون كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي با 70 هزارجلد كتاب خطي و يك ميليون و دويست هزارجلد كتاب چاپي و مواد ديداري و شنيداري به عنوان بزرگترين كتابخانه جهان اسلام مطرح است .

وي با تشكر از ارادتمندان حضرت رضا (ع) تصريح كرد : علاوه بر كتابهاي خريداري شده توسط سازمان ، 61 هزارجلد كتاب نيز توسط مردم و ارادتمندان حضرت رضا (ع) به اين كتابخانه اهدا شده و ما مردم را به عنوان پشتوانه كتابخانه مي دانيم .

به گفته وي ، ازمجموع 16 هزار جلد كتاب اهدايي، 43 هزار و 644 جلد آن توسط شخصيت هاي فرهنگي و مذهبي ، نويسندگان و مابقي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كتابخانه مركزي آستان قدس اهدا شده است .

كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي هر روز پذيراي ده ها نفرازمحققان ، دانشمندان ، دانشجويان ، زائران و مجاوران حضرت رضا ( ع )  است كه براي مطالعه و تحقيق و استفاده از منابع اين كتابخانه به محل مذكور مراجعه مي كنند .

کد مطلب 317337

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