خريد بيش از 112 هزار جلد كتاب براي كتابخانه آستان قدس رضوي

جعفر درباغ عنبران در گفت وگو با خبرنگار كتاب مهر در مشهد ، با بيان اين مطلب افزود : علاوه بر 112 هزارجلد كتاب ، يك هزار 757 عنوان مواد ديداري و شنيداري نيزبراي بخشهاي مختلف كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي وابسته به آستان قدس رضوي خريداري شده است كه با اين حساب ، اكنون كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي با 70 هزارجلد كتاب خطي و يك ميليون و دويست هزارجلد كتاب چاپي و مواد ديداري و شنيداري به عنوان بزرگترين كتابخانه جهان اسلام مطرح است .

وي با تشكر از ارادتمندان حضرت رضا (ع) تصريح كرد : علاوه بر كتابهاي خريداري شده توسط سازمان ، 61 هزارجلد كتاب نيز توسط مردم و ارادتمندان حضرت رضا (ع) به اين كتابخانه اهدا شده و ما مردم را به عنوان پشتوانه كتابخانه مي دانيم .

به گفته وي ، ازمجموع 16 هزار جلد كتاب اهدايي، 43 هزار و 644 جلد آن توسط شخصيت هاي فرهنگي و مذهبي ، نويسندگان و مابقي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كتابخانه مركزي آستان قدس اهدا شده است .