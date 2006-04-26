رامسفلد خروج آمريكا از عراق را منوط به تصميم عراقي ها دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دونالد رامسفلد كه امروز به طور غير منتظره وارد بغداد شد،اظهار داشت : موضوع تعداد نيروهاي ما در عراق بستگي به اين دارد كه مقامات عراقي در چه زماني گفتگوها دراين زمينه را آغاز كنند و تصميم هاي خود را اتخاذ نمايند.

رامسفلد گفت : در هر حال زمان حضور نيروهاي چند مليتي در عراق طبق دستور العمل سازمان ملل تا پايان سال تمام مي شود و گام بعدي ما اين است كه پليس عراق را تقويت كنيم تا بتوانند كنترل عراق را به دست گيرند.

وزير دفاع آمريكا كه در كشور خود تحت انتقادهاي شديد به علت عملكرد خود در عراق قرار دارد و ژنرال هاي ارتش خواهان استعفاي وي هستند، در عراق با تام كيسي فرمانده نظاميان آمريكايي ديدار كرد.

تام كيسي نيز در پي ديدار با رامسفلد در جمع خبرنگاران گفت : من شاهد هستيم كه شرايط نسبت به گذشته شفاف تر شده است و مي توانيم در اين شرايط پيشنهادهاي بهتري ارائه دهيم.

وي افزود: اما اجازه بدهيد منتظر بمانيم تا دولت تشكيل شود. ما هم اكنون رهبري اينجا را در اختيار داريم. پس بايد منتظر بمانيم تا وزراء در جاي خود قرار بگيرند و سپس درباره نيروهاي آمريكايي تصميم گيري شود.