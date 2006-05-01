به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل اين سخنراني بدين شرح است : هدف اوليه هر "استراتژي" يا "اتحاد" يا "نهاد" امنيتي يك جانبه، دوجانبه و يا چند جانبه استقرار "نظم" است. نظمي كه در محيط روابط بين الملل اساساً آنارشيك، منافع، ارزشها و ايدئولوژيهاي سازگار يا ناسازگار را سامان مي‌دهد. عامل اصلي ماندگاري يك نظم امنيتي تامين منافع فرهنگي، مادي و معنوي است كه حتي شامل عدالت، آزادي، رفاه و احترام به هويت فردي و فرهنگي فرد توسط ديگران مي‌شود. نظمي كه هيچ يك از آنچه گفته شده را براي اشخاص، گروهها و دولتها تامين نكند نظم مستبدي است كه در نتيجه اعمال غير عادلانه خود از هم مي‌پاشد.

"نظم" در ذات خود متضمن نوعي دوام و پايداري است كه حداقل در چند دهه يا نسل مي‌پايد. نظم پايدار و ماندني نظمي است، جامع كه اهداف سياسي متنوع و دستور كارهاي امنيتي گوناگون، منافع ملي متفاوت و غيره را با يكسان سازي و سامان‌دهي مي‌كند.بنابراين در بحث عملي و اجرايي امنيت بين‌الملل، انديشه نظم امنيتي اغلب مغاير آن است كه يك طرف تمامي منافع خود را با تهديد و اجبار و خشونت برضد سايرين بدست آورد. در نهايت اينكه يك نظم امنيتي منطقه‌اي و بين‌المللي فقط از طريق سازش حاصل مي‌شود. سازشي كه از طريق توافق به بخشي از آنچه مي‌خواهند مي‌رسند و هيچ طرفي به كل خواسته‌هاي خود نمي‌رسد.

در منطقه خليج فارس تغييرات متعددي در دو موضوع اصلي در باب امنيت هم از سوي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و هم از سوي آمريكا به عنوان ضامن خارجي امنيت منطقه صورت گرفته است. يكي از اين موضوعات صلح از طريق "غلبه نظامي" است. اعم از اينكه اين "غلبه نظامي" هژموني محلي يا هژموني جهاني يا تسليم بي قيد و شرط كشور معارض يا تغيير و تبديل جوامع و رژيم‌هاي سياسي به نفع دولت غالب با‌شد. موضوع ديگر صلح از طريق "توازن قوا " است.در اوايل تا اواسط سالهاي جنگ سرد (1970_1950) آمريكا تقريبا به طور كامل به استقرار قدرتهاي محلي بدون توجه به شرايط داخلي در كشور‌هاي خليج‌فارس اهتمام داشت.

به طور روزافزوني در خلال دهه 60 و دهه 70 ميلادي استراتژي آمريكا به قدرت‌هاي محلي شاه ايران و پادشاهي عربستان تكيه داشت. اين استراتژي با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در سال 1979 و دخالت اتباع عربستان سعودي در حوادث 11 سپتامبر‌2001 كاملا فرو ريخت. هر دو شكست فقط در نتيجه تحولات داخلي اين كشور‌ها روي داد. در دهه 1980 آمريكا سعي كرد دوباره رژيم توازن قوا را در منطقه برقرار كند. آمريكا سعي كرد با كمك مالي و اطلاعاتي به عراق در جنگ با ايران از قدرتمند شدن هر دو كشور براي تامين امنيت كشورهاي عرب همسايه جلوگيري كند. اين استراتژي به تقويت بنيه نظامي تهاجمي عراق و نقض سازمان يافته حقوق بشر در عراق و استفاده صدام از سلاح‌هاي شيميايي بر ضد ايران منجر شد.

در حقيقت جنگ ايران و عراق به رژيم توازن قوا در منطقه اعتبار نبخشيد، بلكه با ضعيف كردن هر دو كشور توازن قواي طبيعي منطقه را از بين برد. نيمه شمالي خليج‌فارس با سياست به اصطلاح توازن قوا تحت فشار قرار گرفت. صدام مستاصل از دستيابي به اهداف سياسي و ورشكسته اقتصادي در نتيجه جنگ با ايران به كويت حمله كرد تا شايد بتواند منابع و درآمدهاي نفتي بيشتري كسب كند.براي تصحيح عدم توازن قوا در منطقه آمريكا بلافاصله واكنش نشان داد و با تشكيل ائتلاف بين‌المللي، صدام حسين را به پشت مرزهاي عراق عقب راند و كويت را آزاد كرد. اما تصحيح عدم توازن قوا در منطقه، عراق را به مرزهاي جديدي از ضعف سياسي و فتور اقتصادي رساند و تحميل مجازاتهاي اقتصادي بر عراق تا سال 2003 اين كشور را به طور كامل از مدار قدرت منطقه خارج كرد. بنابراين تلاشهاي آمريكايي - عربي در سالهاي 1988-1980 و سال 1991 آنچه قرار بود توازن قوا باشد را نابود كرد.

مايلم بر اين نكته تاكيد كنم كه نظام امنيتي خليج فارس فقط در نتيجه تحولات داخلي ايران در اواخر دهه 70 و دخالت اتباع عربستان سعودي در حوادث 11 سپتامبر 2001 كاملا فرو ريخت. حوادثي كه پس از گذشت سه دهه هنوز تاثير گذار و تعيين كننده هستند.تاثير تحولات داخلي كشورهاي خاورميانه در كشورهاي غربي از سوي بسياري از كارشناسان و سياستمداران برجسته اروپايي و آمريكايي مورد تاكيد قرار گرفته است هرچند در عمل مورد توجه نبوده است.

آقاي ژاك دلور رئيس كميسيون اروپا در دهه هشتاد گفت: " دو تهديد جدي اروپا، مهاجرت و فقدان رواداري يا تساهل فرهنگي خواهد بود". نظري بسيار دقيق كه پس از گذشت بيست سال ما اكنون شاهد پيامدهاي آن هستيم.

از طرف ديگر نيكسون رئيس جمهور فقيد آمريكا نيز در كتاب پيروزي بدون جنگ بر اين نكته تصريح كرد كه:" ما در غرب از بنياد گراها مي‌گوييم در حاليكه بنيادگراها از مشكلات مردم مي‌گويند. طبيعي است كه در اين شرايط مردم به آنان گوش ميدهند. از نظر نيكسون مشكلات مردم فقر، عقب ماندگي اقتصادي و فقدان دمكراسي است."

مايلم بار ديگر بر تاثير تحولات داخلي كشورها بر سياست و امنيت در منطقه خاورميانه تاكيد كنم. تاكيد من بيشتر به آن دليل است كه درك اين مطلب در فهم منطق رفتار سياسي كشورهاي منطقه و ايران، كليدي است.به نظر من بيكاري و عقب‌ماندگي اقتصادي و فقدان مشاركت عمومي در تصميمات سياسي در كشور‌هاي منطقه زمينه‌ساز بي‌ثباتي عميق و جدي است و تهديدهاي غير‌نظامي صلح و ثبات در منطقه در شرايط حاضر و در آينده قابل پيش‌بيني مهمترين چالش نظام بين‌المللي تلقي مي‌شود. به عبارت روشنتر رشد اقتصادي و اشتغال و مشاركت سياسي شهروندان بهتر و پايدارتر صلح و ثبات منطقه را تأمين مي‌كند.

از اين رو هر جامعه و كشوري كه از رشد اقتصادي بهتر و موقعيت بين‌المللي مسئولانه‌تري برخوردار باشد لاجرم از امنيت بيشتري برخوردار است. اين سياست در ايران، از سال 1988 و پس از پايان جنگ تجاوزكارانه صدام با ايران‌، دنبال شده است.

سي سال پيش اگر يك جوان ايراني فرصت تحصيل در اروپا يا آمريكا را مي‌يافت‌، مايه مباهات خانواده وي بود‌، اما در ايران امروز اگر جوان ايراني براي ادامه تحصيل راهي اروپا و آمريكا شود‌، اين پديده مهاجرت مغزها خوانده مي‌شود و دولت مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. از اينرو توسعه انساني و توجه به شاخص‌هاي آن در صدر سياست داخلي ايران قرار گرفته است. يكي از دستاوردهاي اين سياست جهش علمي و فني ظرفيت‌هاي دانشگاهي و صنعتي ايران بوده است. گرچه به لحاظ سياسي فنآوري هسته‌اي ايران سر و صداي زيادي كرده است، اما اگر هياهوي بين‌المللي در سال 2003 در باب برنامه هسته‌اي ايران نبود‌، ملت ايران خودكفايي در توليد گندم را جشن مي‌گرفت.

به عبارت روشنتر ايراني‌، عطش ديدن Made in Iran را بر كالاها و خدماتي كه مصرف مي‌كند را دارد. اين اشتياق در 30 سال اخير با تاكيد دولت ايران بر استقلال سياسي و توانايي اقتصادي صد چندان شده است. از اينرو از نظر كارشناسان ايراني هر كالايي كه عبارت Made in Iran را بر خود داشته باشد، به همان درجه ضريب ثبات سياسي افزايش مي‌يابد و زمينه توسعه سياسي مهياتر مي‌شود.

از نگاه ايراني فنآوري هسته‌اي از اين جهت خواستني و مهم است. دستيابي به فنآوري هسته‌اي براي ايراني شكستن تابوي برتري دست نيافتني ديگران است. اين فنآوري به ايرانيان كمك مي‌كند از داشته‌هاي فرهنگي و معنوي خود نيز بهتر بهره‌مند شوند. تاكيد كشورهاي غربي براينكه فنآوري هسته‌اي برابربا توليد بمب هسته‌اي است براي مردم ايران قابل درك نيست. دولت ايران دستيابي به سلاح هسته‌اي و يا هرگونه سلاح انهدام جمعي را مغاير امنيت ملي و منافع ملي كشور مي‌داند. هر گونه تلاش براي برنامه نظامي هسته‌اي در واقع تثبيت حضور نظامي گسترده‌تر و پايدارتر كشورهاي قدرتمند در منطقه است.

به نظر من امنيت ايران و منطقه با رشد اقتصادي و رفاه و افزايش مبادلات تجاري و مالي و با برقراري نوعي توازن عادلانه و منصفانه ميان كشورهاي منطقه همراه با تضمين جريان نفت و گاز به بازارهاي بين‌المللي بهتر تامين مي‌شود.

دكترين هسته‌اي ايران چيست؟



1-ما وارد مسير مسابقه سلاح هسته‌اي نمي‌شويم، چون احمق نيستيم. اگر آنطور كه غربيها ادعا مي‌كنند فرض كنيم ايران پس از 10 سال به بمب اتمي دست يابد، دولت ايالات متحده در ظرف چند ثانيه و در قالب يك بيانيه مي‌تواند كشورهاي منطقه را تحت حمايت اتمي خود قرار دهد و اين به معني تثبيت و تعميق حضور نظامي آمريكا تا آينده غيرقابل پيش‌بيني در مرزهاي همجوار ايران است، اتفاقي كه در شرق آسيا افتاده است. چنين وضعيتي برخلاف امنيت ملي ايران است.

2-ما بدنبال سلاح هسته‌اي نيستيم، چون اين اقدام برنامه‌ هسته‌اي رژيم صهيونيستي را مشروعيت مي‌بخشد و اين رژيم مي‌تواند به همين بهانه برنامه توسعه سلاح‌هاي كشتار جمعي خود را ارتقاء دهد. اين برخلاف امنيت ايران و منطقه خاورميانه است.

3-دستيابي به سلاح كشتار جمعي اعم از اتمي، شيميايي و ميكروبي اساساً امنيت ملي و منافع ملي ايران را به خطر مي‌اندازد.

4-چون سياست ايالات متحده در 27 سال گذشته نسبت به ايران بر دو اصل Denial policy نسبت به استقلال ايران و Containment policy نسبت به نقش منطقه‌اي ايران استوار بوده است. مهمترين هدف دكترين هسته‌اي ايران در دستيابي به دانش صلح‌آميز هسته‌اي بومي ايراني، بي‌ثمر كردن اين دو سياست ايالات متحده است.

منطق رفتار هسته‌اي ايران تا بحال چه بوده است؟

ايران 3 سال پيش مذاكرات هسته‌اي با EU3 را پذيرفت، چون در ايران تصور مي‌شد EU3 صرفاً داراي برخي ابهامات است كه ايران به سمت بمب اتمي نرود.

EU3 در مسير مذاكرات براي رفع برخي ابهامات و بعضي نگرانيهاي خود امضاي پروتكل الحاقي توسط ايران را به عنوان يك اقدام اطمينان بخش مطرح ساخت. پس از آنكه اين مسئله توسط ايران پذيرفته شد، در گام بعدي EU3 ، خواستار اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توسط ايران تا پيش از تصويب آن شد و ايران اين را هم بعنوان يك اقدام اطمينان بخش درباره اينكه ايران قصد ندارد به سمت بمب اتمي برود، پذيرفت.

توجه شما را به اين نكته جلب مي‌‌كنم كه طبق گزارش آقاي البرادعي در ماه مارس سال جاري از ميان 139 كشور عضو IAEA نزديك به 117 كشور هنوز پروتكل الحاقي را اجرا نمي‌كنند.

بلافاصله درگام بعدي EU3 درمسير مذاكرات خواستارتعليق داوطلبانه فعاليت غني‌سازي درنطنزتوسط ايران شد واين درخواست نيز توسط ايران پذيرفته شد. پس از تعليق داوطلبانه غني‌سازي در نطنز بعنوان بخش حساس در چرخه توليد سوخت هسته‌اي، EU3 در گام بعدي خود خواستار تعليق داوطلبانه كليه فعاليتهاي مرتبط با غني‌سازي گرديد، كه شامل فرآوري اورانيوم در UCF ، قطعه‌سازي و مونتاژ دستگاههاي سانتريفيوژ بود و باز هم ايران اين درخواست جديد را پذيرفت.

ايران همه اين درخواستهاي EU3 را مي‌پذيرفت، چون در ايران تصور مي‌شد، اجراي داوطلبانه اين درخواستهاي EU3 كه درهر مرحله بصورت سورپرايزي جديد براي طرف ايراني مطرح مي‌شد، منجر به اطمينان بخشي و توافق با EU3 خواهد ‌شد، كه از يك طرف اعمال حق ايران در مورد فعاليتهاي صلح‌آميز هسته‌اي شامل چرخه سوخت و بويژه غني‌سازي در خاك ايران تسهيل شود و از سوي ديگر ابهامات EU3 در مورد انحراف احتمالي در آينده در فرآيند غني‌سازي در خاك ايران به سمت بمب اتمي برطرف مي‌شود. آخرين سورپرايز EU3 پيشنهاد آنها در 5 اوت 2005 بود، كه به تعبير خبرگزاري رويترز در همان زمان جعبه‌اي خالي ولي كادو پيچ شده EU3 براي ارائه به ايران بود.

پيشنهاد 5 اوت 2005 EU3 صورت مسئله را پاك كرد و اين آخرين سورپرايز EU3 موجب گرديد ايران به اين نتيجه برسد كه هدف اصلي EU3 در مذاكره با ايران منصرف سازي دولت ايران از فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي شامل چرخه سوخت و محروم كردن ايران و ايرانيان از توانمندي و دانش و در يك كلام Know – how صلح‌آميز هسته‌اي است و بحث بمب اتمي هم يك بهانه است. لازم است در اينجا به اين نكته تأكيد كنم كه در همان زمان و اثناء اينكه EU3 در صدد ارائه پيشنهاد خود بود، مسئولين ذيربط ايران چندين بار به مذاكره كنندگان EU3 گفتند و تأكيد كردند و تكرار كردند كه چون مذاكرات ما و شما انجام غني‌سازي در ايران و عدم انحراف به سمت بمب است، از ارائه پيشنهادي كه در آن اعمال حق غني‌سازي نباشد پرهيز كنيد، چون هيچكس در ايران آنرا نمي‌تواند بپذيرد.

در هر صورت ايران پس از مشاهده منطق رفتاري هسته‌اي EU3 با پيشنهاد 5 اوت بعنوان آخرين سورپرايز EU3 ، تصميم گرفت منطق رفتار هسته‌اي خود را براساس پارادايم‌هاي ذيل تنظيم نمايد:

اول) ايران آماده ادامه مذاكرات با EU3 براي حصول به يك فرمولي براي رفع هرگونه ابهامات پيرامون عدم انحراف فعاليت غني‌سازي ايران به سمت سلاح هسته‌اي است.

دوم) فعاليتهاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران در چارچوب دستيابي به Know – how و توانمندي هسته‌اي شامل چرخه سوخت زير نظارت كامل IAEA و تحت پادمان جامع هسته‌اي ادامه يابد.

سوم) اعمال حق ايران در انجام غني‌سازي بويژه در انجام تحقيقات و توسعه جزء حقوق ايران بر اساس معاهده NPT است و ايران از آن منصرف نخواهد شد.

چهارم) اگر مطابق با معاهده NPT ايران بايد بپذيرد كه به سمت تسليحات هسته‌اي نرود، EU3 مطابق با معاهده NPT بايد بپذيرد كه اعمال حق قانوني ايران در انجام و ادامه تحقيقات و توسعه غني‌سازي در خاك ايران صورت بگيرد.

پنجم) ايران همچنان آماده تفاهم، تعامل و انجام مذاكره سازنده و زمان‌دار با EU3 براي حصول به توافق و راه‌حلي است كه هر دو مسئله شامل اعمال حق ايران در غني‌سازي و عدم انحراف به سمت بمب و تسليحات هسته‌اي در آن گنجانده شده باشد. بديهي است در اين راه حل نظارت و الزامات مطابق با تعهدات بين‌المللي موجود، براي ايران در نظر گرفته خواهد بود.

اصول مديريت هسته‌اي ايران چيست؟

1- سياست پرهيز از حركت در تاريكي: دكترين هسته‌اي ايران و منطق رفتاري هسته‌‌اي ايران براي افكار عمومي ايران و دنيا كاملاً روشن است.

2- سياست مشاركت جمعي:ايران براي از بين بردن سوء تفاهمات دوطرفه دعوت مي‌كند كه EU3 و ساير كشورها جامعه بين‌المللي در كنار ايران براي ادامه فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي قرار گيرند و نه مقابل آن.

3- سياست التزام به تعهدات بين‌المللي:ايران مسير همكاري با آژانس و مذاكره سياسي را همچنان ادامه مي‌دهد و آماده است آنرا تقويت كند. اينكه پرونده ايران در نوامبر 2004 از دستور كار نوبه‌اي آژانس خارج شد و آژانس اعلام كرد كه دو مسئله فني (آلودگي و P2 ) بيشتر باقي نمانده و پيشرفتهاي مهمي در حل اين مسئله نيز بوجود آمده، دليل روشني است كه ابعاد حقوقي – فني پرونده هسته‌اي ايران حل شده و آژانس مي‌تواند بطور نهايي اعلام كند، لكن بازيهاي سياسي مانع كار قانوني آژانس است.

نكته آخر :

جمهوري اسلامي ايران همواره بر ايجاد تفاهم و تعامل متقابل اصرار داشته و همين مسير را دنبال نموده است. مهمترين علت ايجاد موانع براي نيل به تفاهم و تعامل در گذشته، عدم توجه به واقعيات بوده است. براي رسيدن به هر راه‌حلي در آينده بايد واقعيات موجود در صحنه را در نظر بگيريم. يكي از اين واقعيات اين است كه ايران نمي‌تواند محروم شدن از حقوق خود را بپذيرد.

جمهوري اسلامي ايران بر اين اساس آماده مذاكره و تفاهم مي‌باشد. بديهي است در صورت تصويب قطعنامه توسط شوراي امنيت شرايط جديدي ايجاد خواهد شد كه متناسب با آن جمهوري اسلامي ايران تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود.