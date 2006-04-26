به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، خواجه پور درباره تغيير دوباره ساختار اين وزارتخانه گفت : اولويت هاي كاري معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني طي 10 سر فصل و درحالي رايزني براي اجرايي كردن آن ها هستيم .

وي اضافه كرد : بررسي مجدد ساختار سازماني ، بررسي ساختار نيروي انساني ، تشكيل ستاد هماهنگي بين وزارت و سازمان ها و شركت هاي تابعه و همچنين بررسي فضاهاي موجود وزارت از ديگر اولويت ها در اين راستا محسوب مي شود .

به گزارش سايت خبري اين وزارتخانه ،وي اضافه كرد : از ديگر سرفصل هاي تعيين شده اين معاونت مي توان به بررسي دقيق بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، تحول اداري ، تدوين شاخص هاي بهره وري وبرنامه ريزي براي ملاقات حضوري با پرسنل اشاره كرد .

وي درباره ساختار سازماني وزارتخانه نيز اضافه كرد : طي طرحي ، ساختار سازماني وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات تدوين مي شود و اميد است تا 5 سال آينده به تصويب شوراي معاونين برسد .

خواجه پور افزود : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با كسري بودجه مواجه است و بررسي دقيق بودجه وزارت و يافتن راه كارهاي جبران كسري بودجه از ديگر اولويت ها در اصلاح ساختار اين وزارتخانه محسوب مي شود .