تاثير مثبت نوشيدن شير توسط مادران باردار در وزن نوزاد

به گزارش خبرگزاري مهر، محققان دانشگاه McGill مونترال كانادا در تحقيقي 2 هزار و 91 زن باردار را مورد آزمايش قرار دادند.



يافته هاي اين تحقيق نشان داد: آندسته از زناني كه در دوران بارداري يك فنجان يا كمتر شير نوشيده بودند، در مقايسه با سايرين نوزاداني كم وزن تر به دنيا آورده بودند.



به طور ميانگين، وزن نوزاداني كه مادرانشان در دوران بارداري كم شير نوشيده بودند، 123 گرم كمتر از سايرين بود.



به گفته دكتر كريستين كاسكي يكي از محققان دانشگاه McGill شايد اين كاهش وزن چندان چشمگير نباشد، اما بايد گفت: وزن نوزاداني كه از مادران سيگاري متولد مي شوند، تنها 150 گرم كمتر از نوزاداني است كه مادرانشان در دوران بارداري سيگار نمي كشند.