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۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۵۸

شهرداران كلانشهرها پيشنهاد كردند :

انتخابات شوراها همزمان با انتخابات مجلس باشد

در نشست عصر امروز شهرداران كلانشهرهاي كشور ، شهرداران پيشنهاد كردند انتخابات شوراها همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شود .

 رئيس دبيرخانه نشست شهرداران كلانشهرها در گفتگو با مهر گفت :  شهرداران كلانشهرها در مصوبه عصر  امروز خود با توجه به اقداماتي كه توسط دولت در مورد اصلاح برخي مواد قانون شوراها در جريان است،  پيشنهاد كردند در صورتي كه دولت تجميع انتخابات را در دستور كار دارد ، انتخابات مجلس و شوراها را همزمان برگزار كند .

ميرنجاتي افزود : پيشنهاد ديگر شهراداران كلانشهرها انتخاب مستقيم  شهردار توسط مردم بود .

اجلاس شهرداران كلان شهرها به مدت دو روز در اصفهان برگزار مي شود و افتتاحيه آن صبح امروز در كاخ چهلستون برگزار شد و امشب نيز شهرداران در ضيافت شام استاندار اصفهان شركت مي كنند.
کد مطلب 317681

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