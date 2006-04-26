پوتين و مركل موضوع هسته اي ايران را بررسي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقاماتي از دو كشور گفتند كه پوتين و مركل در گفتگوي دو روزه خود در شهر "تامسك"، طيف وسيعي از مسائل بين المللي و دوجانبه را نيز مورد بررسي قرار خواهند داد.

به گفته اين مقامات امنيت انرژي در راس دستور كار دو رهبر قرار خواهد داشت.

رسانه هاي دولتي روسيه پيش از برگزاري گفتگوهاي امروز همچنين به نقل از پوتين نوشتند كه رئيس جمهور از مانع تراشي غرب در راه مشاركت عمده روسيه در اقتصاد جهاني شكايت كرده است.

روسيه كه رياست گروه هشت را بر عهده دارد از موضع غرب به ويژه آمريكا در قبال اين كشور در اين جامعه صنعتي ناراضي است و مسكو بر اين باور است كه واشنگتن در برابر روسيه در اين گروه مانع تراشي مي كند.

پوتين گفت: ما مخالف شيوه هاي رقابت غير منصفانه در بازارهاي جهاني هستيم.

آمريكا در قبال عضويت روسيه در هشت كشور صنعتي از اين كشور خواسته است تا كنترل خود را بر انرژي كمتر كند و همچنين آزادي بيشتري نيز به رسانه ها و سازمان هاي غير دولتي بدهد.