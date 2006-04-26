كارگران در اقتصاد پر رونق ضرر نخواهند كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در جمع كارگران نمونه كشور، تصريح كرد : خواب دشمنان براي رخنه در صفوف منسجم مردم ايران تعبير نخواهد شد و آنها در رسيدن به اهداف خود ناكام خواهند ماند.

وي افزود : اين امر نيازمند حفظ هوشياري لازم در مقابل التهاب افكني هاي دشمنان در منطقه و جامعه و همچنين پرهيز از دادن بهانه به آنها براي رسيدن به مقاصدشان است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايجاد امنيت در اقتصاد را از نيازهاي اصلي رونق كار در كشور عنوان كرد و گفت : كارگران در يك اقتصاد پر رونق ضرر نخواهند كرد همانطور كه سرمايه گذارها و دولت نيز از اين محيط استفاده مطلوب را خواهند برد.

وي افزود : اگر گردش سرمايه در كشور مناسب باشد و اگر نقدينگي ها سرگردان نباشد امنيت در اقتصاد حكمفرما خواهد شد و اين مهم، زمينه توليد و سرمايه گذاري بيشتر و در نتيجه اشتغال پر رونق را فراهم خواهد كرد.

هاشمي رفسنجاني، ايجاد اشتغال براي جوانان را از وظيفه هاي اصلي نظام عنوان كرد و افزود: منابع انساني مناسب و همچنين منابع طبيعي وسيع در كشور، زمينه هاي لازم را براي ايجاد اشتغال فراهم آورده و با تدبير مناسب مي توان از آنها استفاده لازم را برد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف مقررات زائد و كم كردن اضطراب را جهت ايجاد امنيت شغلي، از نيازهاي محيط هاي كاري عنوان كرد.

هاشمي رفسنجاني همچنين پشتيباني از كارگران نمونه كشور را از وظايف مهم نظام عنوان و تصريح كرد : هدف از انتخاب كارگر نمونه الگوسازي براي جامعه كاري است و با حمايت از اين قشر مي توان اين الگوها را تقويت كرد.

وي ايجاد يك سازمان و يك تشكل قوي توسط كارگران نمونه را براي انتقال تجربيات گرانبهاي آنها به محيط هاي كارگري بسيار لازم عنوان كرد و گفت: با تشكيل اين سازمان جامعه مي تواند از اطلاعات و تخصص اين قشر استفاده كند و همچنين با ايجاد اين تشكل نيازهاي جامعه كارگري و كارگران نمونه نيز پيگيري خواهد شد.

در ابتداي اين ديدار محجوب دبير كل خانه كارگر با ارائه گزارشي از روند انتخاب كارگران نمونه پس از انقلاب اسلامي به بيان خواست ها و نيازهاي جامعه كارگري و همچنين كارگران نمونه پرداخت.