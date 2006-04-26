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۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۱:۱۹

در نظرسنجي مجله اشترن مشخص شد :

مخالفت اكثريت مردم آلمان با استفاده از زور عليه ايران

مخالفت اكثريت مردم آلمان با استفاده از زور عليه ايران

نتايج يك نظرسنجي در آلمان نشان مي دهد بيشتر مردم اين كشور با استفاده از زور عليه ايران به بهانه فعاليت هاي هسته اي ايران مخالفند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط ، دراين نظرسنجي كه توسط مجله اشترن صورت گرفت مشخص شد كه 77 درصد آلماني ها صرف نظركردن از گزينه نظامي عليه ايران در تمام شرايط  را ضروري مي دانند و فقط 19 درصد آلماني ها معتقدند كه اجبار ايران به دست كشيدن از برنامه هسته اي  از طريق حمله نظامي درصورت اقتضاي امرضروري است درحالي كه 4 درصد دراين خصوص هيچ تصميمي نگرفتند.

اين نظرسنجي  همچنين وجود شكاف عميق در افكار عمومي آلمان درخصوص مشاركت نيروهاي آلماني در هر گونه حمله نظامي عليه ايران را نشان مي دهد .

 

کد مطلب 317692

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