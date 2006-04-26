مخالفت اكثريت مردم آلمان با استفاده از زور عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط ، دراين نظرسنجي كه توسط مجله اشترن صورت گرفت مشخص شد كه 77 درصد آلماني ها صرف نظركردن از گزينه نظامي عليه ايران در تمام شرايط را ضروري مي دانند و فقط 19 درصد آلماني ها معتقدند كه اجبار ايران به دست كشيدن از برنامه هسته اي از طريق حمله نظامي درصورت اقتضاي امرضروري است درحالي كه 4 درصد دراين خصوص هيچ تصميمي نگرفتند.

اين نظرسنجي همچنين وجود شكاف عميق در افكار عمومي آلمان درخصوص مشاركت نيروهاي آلماني در هر گونه حمله نظامي عليه ايران را نشان مي دهد .