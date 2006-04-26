آخرين حذفيات منابع آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي اعلام شد / نحوه توزيع كارت آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي اعلام شد

رشد 15 درصدي ظرفيت پذيرش آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي پزشكي

دكتر "حسين كشاورز" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با توجه به مصوبه اخير شوراي گسترش آموزش عالي در تأييد مجوز رشته هاي آموزش پزشكي و نانوتكنولوژي در دانشگاه علوم پزشكي تهران، اين دو رشته به مجموعه رشته هاي آزمون كارشناسي ارشد اضافه شد.

دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي و بهداشت اضافه كرد: دانشگاه علوم پزشكي تهران با اخذ مجوز راه اندازي اين دو رشته مي تواند در هر كدام 6 دانشجو بپذيرد.

وي تصريح كرد: با توجه به افزايش ظرفيت‏ پذيرش در دوره هاي كارشناسي ارشد گروه پزشكي، اين دوره نسبت به دوره گذشته آزمون كارشناسي ارشد بيش از 15 درصد رشد داشته است كه اين ميزان افزايش بر مبناي برنامه چهارم توسعه است.

نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي

دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي و بهداشت خاطرنشان كرد: كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي براي سال تحصيلي 85-86 در روزهاي 30 و 31 خردادماه جاري در 21 مركز دانشگاهي و موسسات وابسته توزيع مي شود.

وي ياد آور شد: داوطلبان مي توانند كارت هاي ورود به جلسه خود را در همان مكان هايي كه مي خواهند امتحان دهند دريافت كنند. البته 17 ارديبهشت ماه جاري اطلاعيه دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي و بهداشت مبني بر زمان بندي توزيع كارت و تغييرات احتمالي آزمون نيز صادر مي شود.

اعلام آخرين حذفيات آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي

كشاورز با اشاره به ميزان شركت كنندگان در اين دوره از آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي گفت: 38 هزار نفر در اين دوره از آزمون ثبت نام كرده اند كه با توجه به تعداد شركت كنندگان در سال گذشته كه 33 هزار نفر بود، افزايش داشته است.

وي همچنين از حذف يكي از منابع درس مديريت توانبخشي خبر داد و گفت: كتاب Community based rehabilitation نوشته M.Pit درس اصول توانبخشي به دليل كمياب بودن از منابع آزمون اين رشته حذف شده است.

به گزارش مهر، آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي روز اول تيرماه سال جاري در شهرهاي بيرجند، اروميه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبريز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، ساري، شيراز، كرمانشاه، كرمان، گرگان، مشهد، همدان و يزد برگزار مي شود.