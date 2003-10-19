آثار و اسناد جنگ تحميلي را دريابيم !

بدون شك تجاوز رژيم بعث عراق در شهريور ماه سال 1359 به خاك ايران ، كه با هدايت و حمايتهاي قدرتهاي بزرگ صورت گرفت ، براي ملت عراق ، جز تلفات و كشتار ، خاطره ديگري ندارد . شايد همين خاطرات تلخ بود كه باعث شد تا مردم ستمديده شهر بصره ، بلافاصله پس از سرنگوني حكومت صدام ، مجسمه فرماندهان ارتش بعث را كه در جنگ با ايران كشته شده اند ، به عنوان لكه ننگ ، منهدم كرده و به زير آوردند .

انهدام مقبره « ميشل عفلق » بنيانگذار حزب بعث نيز دليلي ديگر از تنفر مردم عراق از اعمال فاسد و جنايتكارانه حكومت صدامي است . ولي آنچه مسلم است ، همه اين موارد براي ملت مقاوم ايران ، نه تنها سندي بر مشروعيت هشت سال دفاع مقدس ، كه شاهدي زنده بر حقانيت آرمانها و انديشه هاي امام راحل است .

طي چند ماهي كه از سرنگوني حكومت عراق و حاكم شدن جو غارت و انهدام بر اين كشور مي گذرد ، وزارتخانه ها و ادارات بسياري كه در طي هشت سال جنگ با ايران نقشي كليدي داشته اند ، دچار اين حملات شده و اسناد و مداركشان كه به هيچ عنوان به درد ملت گرسنه عراق نمي خورد ، توسط دستهاي مشكوك ، سوخته و از بين برده شده اند .

شايد امروز يكي از وظايف بسيار مهم و بزرگ ارگانها و سازمانهايي كه در زمينه حفظ آثار دفاع مقدس فعاليت مي كنند اين باشد كه عده اي كارشناس آشنا با اسناد و زبان عربي را به عراق بفرستند تا به هر نحو ممكن اين مدارك حقانيت ما را به دست آورند .



پرواضح است كه فيلمها و گزارشهاي راديو و تلويزيون عراق از هشت سال جنگ تحميلي عليه ايران ، به هيچ وجه براي مسئولين آن ارزشي نخواهد داشت و به راحتي مي توان نسخه هايي از آنها را تهيه كرد .

در حالي كه ما هشت سال در برابر تهاجمي همه جانبه و بين المللي جنگيديم ، متاسفانه اين روزها شاهد هستيم كه ژنرالها و افسران عراقي كه سابقه جناياتشان باعث شده تا از اين كشور بگريزند ، براي تبرئه ساختن خود از اين اعمال ، به گفتگو با شبكه هاي خبري و نشريات خاورميانه پرداخته اند و بدون شك همه آن حقايقي را كه از نزديك بوده اند ، عنوان نخواهند كرد ، و متاسفانه هيچيك از اين مطالب در مطبوعات ما انعكاس نداشته است .

گفتگو و مصاحبه با كساني كه روزگاري غرش كنان بر خاك ايران اسلامي تاختند و امروز به هيچ وجه نمي توانند آن خاطرات را براي ملت عراق بازگو كنند ، فرصت مناسبي خواهد بود تا گوشه هايي پوشيده از تاريخ جنگ را نمايان سازيم .

براي اين منظور مهم ، بايد كه تمامي ارگانها و سازمانها بسيج شوند تا تاريخ هشت سال حماسه و مقاومت را بهتر و بيشتر به آيندگان منتقل كنند . سازمان صدا و سيما ، بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ، دفاتر حفظ ارزشها در ارگانهاي مختلف ، وزارت امور خارجه ، وزارت اطلاعات و ... همه و همه مي توانند در اين امر مهم و مقدس نقش خويش را ايفا كنند تا نگذاريم تاريخ دستخوش تحريف گردد .

