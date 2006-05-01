واكسيناسيون درمان يكي از بدخيم ترين تومورهاي مغزي كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، گليوبلاستوما مالتي فرم بدخيم ترين تومور مغزي است كه در عرض يكسال انسان را از پا در مي آورد.



اين تومور با سرعت رشد بسيار بالا و قدرت انتشار به ساير بافت هاي بدن در مردان 50 تا 70 سال شيوع بسيار بالائي دارد. روش هاي محدود درمان اين تومور تاثيري در افزايش طول عمر و بهبودي بيماران ندارد.



واكسني با با هدف قرار دادن نوعي پروتئين كه در 30 درصد از اين نوع تومورها وجود دارد از رشد سلول هاي سرطاني پيشگيري مي كند.



اين واكسن كه عليه پروتئين كه فاكتور رشد اپيدرمي نوع 3 ساخته مي شود با تحريك سيستم ايمني باعث مهار و يا كندي رشد سلول هاي سرطاني مي شود. به اين ترتيب زمان پيشرفت بيماري تا 70 درصد كند مي شود و طول عمر بيماران افزايش مي يابد. اين نوع ايمني درماني با امكان توليد انبوه و بدون دستكاري شديد سيستم ايمني به طور اختصاصي تنها سلول هاي بيمار را هدف قرار مي دهد.



به گزارش مهر، اين كشف در هفتاد و چهارمين نشست سالانه انجمن جراحان مغز و اعصاب در آمريكا مطرح شده است.