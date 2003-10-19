به گزارش خبرنگار "مهر" اين همايش يك روزه همزمان با هفته تربيت بدني و به همت كميته ملي المپيك برگزار شد وعلاوه بر جمعي ازمسئولين ومعاونان ورزش كشور، مديران شركت هاي صنعتي، كارخانجات ، اساتيد دانشگاه وصاحبنظران بخش صنعت و ورزش حضورداشتند و پيرامون موضوعات مختلف به ايراد سخنراني وارائه مقالات پرداختند .

درنطق افتتاحيه اين همايش محسن مهرعليزاده معاون رئيس جمهورورئيس سازمان تربيت بدني ضمن تقديرازبرگزاري اين گردهمايي گفت: امروزه ورزش بعنوان يك پديده اجتماعي نقش بسزايي درسالم سازي جسمي وروحي افراد دارد وتوجه به آن از شاخصه هاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي رود. از سوي ديگرازمولفه هاي بنيادي توسعه يافتگي درجوامع بشري ، توسعه صنعتي است.

وي تاكيد كرد: امروزه اقتصاد ورزشي سهم عمده اي در اقتصاد جهاني داشته و شركت هاي بزرگ صنعتي، ازورزش به جهت مخاطبان انبوه ، به عنوان ابزاري مناسب جهت توسعه وارائه محصولات وخدمات خود بهره مي برند.

وي با بيان اينكه اميدوارم برگزاري اينگونه همايش ها به پيوند بين ورزش و صنعت كمك كند افزود: بي ترديد ورزش بدون بهره گيري ازمنابع اقتصادي به رشد وتوسعه لازم نخواهد رسيد وبي شك برگزاري اين همايش ها به نزديكي وهمكاري اين دو مجموعه تاثير گزاردرجامعه ياري خواهد كرد.

درادامه اين همايش مهندس سعيد فائقي معاون سابق سازمان تربيت بدني درسخناني ضمن تاكيد برحضوروسرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي درامرورزش گفت: دردنياي امروزمراكز صنعتي نقش عمده اي درحمايت ازورزش حرفه اي ايفا مي كنند ودر كشور ماهم چند سالي است حركتهاي خوبي درجهت سرمايه گذاري مراكز ورزشي درورزش آغاز شده است كه بايد به تقويت آن پرداخت و زمينه حضورو سرمايه گذاري آسانتررا در بخش ورزش فراهم كرد.

سپس سيد مصطفي هاشمي طبا رئيس كميته ملي المپيك درسخناني با بيان اينكه توسعه ورزش نيازمند توجه وبازنگري در صنعت ورزش دارد، خاطر نشان كرد : صنعت ورزش به عنوان يكي از رشته هايي كه گردش مالي آن نقش موثري در پويايي ورزش دارد بايد همواره مورد توجه قرار گيرد و بخش هاي مختلف اعم ازخصوصي، عمومي ودولتي مي توانند در يك پروسه سازمان يافته در جهت گسترش ورزش گام بردارد.

درادامه اساتيد دانشگاه وصاحبنظران بخش صنعت وورزش با ايراد سخنراني به بررسي وضعيت وارتباط بين اين دوبخش پرداختند ضمن اينكه نمايش كليپ وفيلم هاي كوتاه نيزازديگربرنامه هاي اين همايش بود.

گفتني است: همايش ورزش وصنعت با محورهاي نقش ورزش درارتقاء كيفيت صنايع ، نقش تكنولوژي درارتقاء كيفيت ورزش ، تبيين ورزش به عنوان يك صنعت جامع ، بررسي تاثير كمي اقتصاد ورزشي دركل اقتصاد جهان ونقش ديدگاههاي مديريت صنعتي در تشكل هاي ورزشي به همت كميته ملي المپيك و با استقبال نسبتا خوب مديران صنايع كشوروارائه مقالات از سوي اساتيد دانشگاه ها به دبيرخانه همايش عصرامروز به كار خود پايان داد .