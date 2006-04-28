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۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۵۷

همزمان با هفته جهاني تئاتر :

فعالان عرصه نمايش در مشهد مورد تجليل قرار مي گيرند

معاون هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوي گفت : به مناسبت هفته جهاني تئاتر، از پيشكسوتان و فعالان عرصه تئاتر و نمايش كه در سال 84 فعاليت بيشتري داشته اند تقدير مي شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" از مشهد، حسين مسگراني، معاون امور هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي، با بيان اين مطلب افزود : نشستهاي تخصصي پژوهشي نيز به همين مناسبت با حضور كارشناسان در اين رشته برگزار مي شود .

مسگراني ادامه داد: نمايشهايي در قالب تئاتر ديني، كودك و نوجوان، دفاع مقدس، خياباني و دانشگاهي نيز در طول يك هفته، در سالنهاي هاشمي نژاد، پارك ميرزا كوچك خان و تالارهاي جهاد دانشگاهي، سازمان تبليغات و بنياد حفظ آثار و نشر ارشهاي دفاع مقدس اجرا مي شوند.

وي با اشاره به نمايش و جشنواره هاي گوناگون سال 84 ، اظهار داشت : از كارگران، بازيگر و نمايشنامه نويس منتخب، به همراه حداقل 2 اداره كه در اين عرصه، با انجمن نمايش در مشهد و شهرستانها همكاري داشته اند نيز، تقدير به عمل مي آيد .

معاون امورهنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي، خاطر نشان كرد : در طول يك هفته گراميداشت هفته جهاني تئاتر، نمايشگاهي از عكس، پوستر و بروشور، در مجتمع فرهنگي، هنري هاشمي نژاد، به همت انجمن نمايش مشهد برگزار مي شود .

وي گفت : به مناسبت روز جهاني فردوسي، اپراي عروسكي رستم و سهراب برگرفته از شاهنامه فردوسي، در سالن هاشمي نژاد مشهد به نمايش در مي آيد .

گفتني است ؛ هفته جهاني تئاتر با شعار " تئاتر براي همه " از نهم ارديبهشت ماه در سراسر كشور برگزار مي شود .

کد مطلب 317777

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