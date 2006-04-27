"گاز پروم" تهديد به تغيير مسير لوله هاي گاز به سوي چين و آمريكا كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، اين واقعيتي است كه شركت گازپروم توانسته است در چند سال گذشته خود را به عنوان يكي از قطب هاي اصلي توزيع گاز در جهان معرفي كند. اين درحاليست كه رشد اين شركت و قدرت گرفتن آن موجب نگراني مشتريان اروپايي آن گرديده است.

شركت گازپروم باوجود ساختارهاي قديمي و وابستگي كامل به تكنولوژي غربي، اما از اولين و مهمترين ذخاير گازي در جهان بهره مي برد كه حدود 20 درصد از كل گاز جهان به شمار مي رود.

اين درحاليست كه شركت گازپروم قصد دارد فروش خود را در سراسر اروپا گسترش دهد و در همين حال به قيمت فروش خود نيز بيفزايد.

"الكساندر مدودو" معاون مدير كل شركت گازپروم در همايش اقتصادي روسيه كه در لندن برگزار شد، اظهار داشت: بسيار مشكل است شركتي را پيدا كنيد كه در فهرست امكانات ما نباشد.

وي خاطرنشان كرد: گازپروم درحال تبديل شدن به يك شركت انرژي عظيم است. اين شركت همچنين قصد دارد علاوه بر توليد گاز و نفت، با فعال كردن مراكزي در اروپا به توليد برق نيز بپردازد.

اين درحاليست كه اين اقدام به سياست انرژي اتحاديه اروپا كه با گازپروم و روسيه به ويژه در زمينه قراردادهاي طولاني مدت مخالف است، بستگي دارد.

شرايط به طوري پيش مي رود كه قاره اروپا به آرامي كاملا از لحاظ سوخت به روسيه وابسته مي شود و با توجه به اينكه روسيه از سوخت به عنوان سلاح استفاده مي كند، اين مسئله به شدت نگران كننده است.

روسيه كه تاكنون علاقه خود را به استفاده از انرژي به عنوان يك سلاح سياسي نشان داده است، به نظر مي رسد هنوز تلاش مي كند از اين سلاح خود تا حد امكان استفاده نمايد، زيرا به تازگي اعلام كرد كه تا سال 2025 ميلادي در حدود 70 درصد گاز طبيعي منطقه را توليد خواهد كرد.

تا مدتي پيش، اعضاي اتحاديه اروپا به دو قسمت تقسيم شده و درست نيمي از آنها به گاز و نفت روسيه وابسته بودند، اما در پي اضافه شدن تعدادي از كشورها به اتحاديه اروپا اين توازن تغيير كرد، زيرا روسيه تهيه كننده انحصاري نفت و گاز براي برخي از آنها بود. ازسوي ديگر اروپاي قديم كمتر به روسيه وابسته بود كه البته وابستگي آن كشورها نيز در حال افزايش است.

زماني كه در ژانويه گذشته گازپروم در يك دعواي مربوط به قيمت، گاز اوكراين را قطع و ارسال گاز به برخي از كشورهاي اروپايي را متوقف كرد، رهبران اروپا اين موضوع را به طور جدي به مورد بررسي گذاشتند. البته اين موضوع واكنش جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را نيز برانگيخت و سبب شد شايستگي روسيه براي رياست سال جاري گروه هشت كشور صنعتي زير سئوال برده شود.