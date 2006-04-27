نخست وزير عراق با آيت الله سيستاني ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جواد المالكي پس از ورود به نجف اشرف هيچ گفتگويي با خبرنگاران انجام نداد.



مالكي امروز با مرجع بزرگ شيعه ديدار مي كند تا وي را در جريان آخرين تحولات مربوط به تشكيل دولت جديد قرار مي دهد.



آيت سيستاني در مسئله انتخاب نامزد ائتلاف عراق يكپارچه براي نخست وزيري كاملا موضع بي طرف اتخاذ كرد.

مالكي در پي كناره گيري داوطلبانه ابراهيم الجعفري از نامزدي نخست وزيري دولت آتي عراق، در نشست اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه به جانشيني وي انتخاب شد.



نخست وزير عراق روز گذشته با ارائه موضوع ادغام شبه نظاميان اين كشور در نيروهاي ارتش و پليس بر ضرورت عملي شدن آن تاكيد كرد، اما جلال طالباني با انحلال شبه نظاميان پيشمرگ كرد و ادغام آنها در ارتش مخالفت كرد.

المالكي همچنين تاكيد كرده است كه برنامه هاي سياسي و تركيب هاي سياسي كه از پيش درمورد آن به توافق رسيديم، كار ما را آسان كرده است ، بنابراين سقف زماني براي تشكيل دولت را طي 15 روز اعلام مي كنم.

براساس قانون اساسي عراق نخست وزير اين كشور بايد ظرف 30 روز كابينه تشكيل دهد.