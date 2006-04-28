تعامل نشريات دانشجويي با وزارت علوم بر ثبات آنها تأثيرگذار است / سايت خانه نشريات دانشجويي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر "اسلامي" روز گذشته در ششمين همايش مديران مسئول نشريات دانشجويي در دانشگاه تربيت معلم تهران با بيان اين مطلب افزود: هنرمند كسي است كه با كسي تعامل كند كه 80 درصد با او تفاوت دارد، در غير اين صورت تعامل با كسي كه 20 درصد با شما تفاوت دارد هنري نيست.

مديركل امور فرهنگي وزارت علوم بخش عمده اي از اقدامات لازم براي بالندگي نشريات دانشجويي را متوجه خود آنها دانست و خاطر نشان كرد: چنانچه نشريات دانشجويي در راستاي رسالت اطلاع رساني و تبيين موضوعات داخل و خارج از دانشگاه مورد حمايت مادي و معنوي قرار نگيرند طبيعي است به جاي اينكه در خصوص موضوعات مختلف ارائه راهكار كنند صرفا راه نقد را پيش مي گيرند.

وي ازتلاش وزارت علوم در تآمين سهميه كاغذ براي نشريات دانشجويي از دستگاه هاي متولي سخن گفت و اظهار داشت: وزارت علوم تاكنون موفق به تهيه كاغذ به صورت ويژه از دستگاه هاي متولي نشر نشده است.

وي از راه اندازي قريب الوقوع سايت خانه نشريات دانشجويي خبر داد و خاطر نشان كرد: سايت خانه نشريات بهترين، سريع و مطمئن ترين حلقه ارتباطي بين نشريات و وزارت علوم است.