هتل ايران افشين هاشمي ميهمان نياوران مي شود

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، "هتل ايران" براي اولين بار در جشنواره تئاتر آييني، سنتي سال 82 اجرا شد و با استقبال تماشاگران مواجه شد، اين نمايش براساس شيوه تخت حوضي و نمايشهاي ايراني با ساختاري كاملا نو اجرا مي شود.

تمام اتفاقات كمدي اين نمايش در هتل ايران و بر اساس روابط صاحبان و ساكنان اين هتل رخ مي دهد. هر كسي خود را به نحوي صاحب هتل ايران مي داند ، همسر بيوه مالك هتل ايران قصد فروش آن و ازدواج با يك حاجي بازاري طمعكار دارد، اما حاجي بازاري كه براي صاحب شدن هتل ايران قصد ازدواج با اين زن را دارد، از طرف ديگر، قصد دارد دختر زن، تنها ورثه هتل، را مجبور به ازدواج با يك تاجر ترك ثروتمند كه با هم زد و بندهايي دارند؛ كند ؛ دختر عاشق يك پسر ديگر است و...



تئاتر كمدي و موزيكال " هتل ايران "، همچنين در سال 83 در تالار نو تئاتر شهر اجراي عمومي شد و با استقبال تماشاگران مواجه شد. " مجيد فروغي "، " ميترا حكيم هاشمي "، " اصغر شريفي "، " مليحه كيا دربند سري "، " نوشين تبريزي " و " افشين هاشمي " در اين نمايش ايفاي نقش مي كردند و طراح صحنه و لباس اين نمايش " نرمين نظمي " بود و موسيقي نمايش را " بهمن روشني " به طور زنده با كمانچه و پيانو مي نواخت.



مدير بخش توليد سينما - تئاتر فرهنگسراي نياوران با اعلام خبر، اجراي هتل ايران در سالن گوشه نياوران از 17 ارديبهشت ماه گفت : " پس از اعلام فراخوان ما كارگردان متن نمايش هتل ايران را به ما ارائه داد، متن مورد قبول قرار گرفت و اين طرح اكنون در مرحله انعقاد قرارداد است ."

وي علت انتخاب اين نمايش را استقبال فراوان مخاطبان در اجراهاي قبلي آن در تئاتر شهر دانست .



فرهنگسراي نياوران هم اكنون ميزبان نمايش "درامهاي زندگي" به كارگرداني بابك محمدي با بازي افسر اسدي، مريم سعادت ، مائده طهماسبي و... است، اين نمايش در تالار اصلي اين فرهنگسرا به روي صحنه مي رود.

