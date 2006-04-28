دين محدود كننده علم نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله مكارم شيرازي اضافه كرد: در ساليان گذشته گروه هاي مادي گرا در قالب احزاب كمونيستي با تبليغات ضد ديني، سعي در تخريب جايگاه دين در اذهان مردم مي كردند و دين را عامل تضعيف مردم و ستم ظالمان كه انسان ها را به جهل دعوت مي كند و مخالف آگاهي است، مي پنداشتند.

وي در بخشي از سخنان خود با مقايسه دين اسلام با مسيحيت قرون وسطي گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بر همگان معلوم شد كه نه تنها دين عامل تخريب و تحقير نيست، بلكه عامل قيام و حركت آفرين است و از اين رو افكار و تحليل هاي احزاب كمونيستي همگي از بين رفت.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، آيت الله مكارم شيرازي افزود: دين هيچگاه محدود كننده علم نيست بلكه در آيات و روايات بسياري بر علم آموزي در عرصه هاي متفاوت تاكيد شده و در حقيقت علم را گمشده مومن معرفي و انسان را به كسب معارف و حقايق عالم خلقت تشويق مي كند.