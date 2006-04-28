اختلاف آمريكا و پاكستان درباره ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اين مقام آمريكايي اعلام كرد كه دو كشور روز پنجشنبه اقدام به انجام گفتگوي راهبردي جديد كردند تا در مورد يك سري از مسائل با همديگر همكاري كنند، اما خيلي سريع درباره ايران اختلافات پديدار شد.

رويترز گزارش مي دهد در حالي كه طرف آمريكايي بر تنبيه ايران به خاطر بي اعتنايي اين كشور به شوراي امنيت تاكيد داشت طرف پاكستاني با تاكيد بر اينكه ايران يك همسايه مهمي است، مخالفت اسلام آباد با تحريم تهران را اعلام كرد.

اين گفتگو كه بين "نيكلاس برنز" معاون وزير امور خارجه و "رياض خان" همتاي پاكستاني وي براي عملي شدن تعهداتي صورت گرفت كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در سفر ماه مارس خود به اسلام آباد بر آنها تاكيد كرده بود.

برنز در كنفرانس خبري مشترك با رياض خان گفت كه از يازده سپتامبر، پاكستان ، تبديل به يك متحد مهم براي آمريكا شده است و واشنگتن تمايل دارد تا روابط پايدار و طويل المدتي را با اين كشور برقرار كند.

معاون وزير امور خارجه آمريكا همچنين گفت كه واشنگتن اميدوار است تا اسلام آباد از اين كشور در بحران هسته اي ايران حمايت كند و اين در حالي بود كه رياض خان اعلام كرد: كشورش در شوراي امنيت حضور ندارد و در هيچ بحثي در اين زمينه همكاري نخواهد كرد.

خان گفت : پاكستان نگران موضوع هسته اي ايران است، اما از هيچ گونه اقدام قهريه براي تغيير حكومت در ايران حمايت و پشتيباني نمي كند.

وي افزود: ما با ايران دوست هستيم و تهران همچنين همسايه بسياري مهمي براي ماست.

برنز نيز در پايان بار ديگر بر موضع كاخ سفيد براي حل اين مسئله به شيوه اي ديپلماتيك تاكيد كرد و مدعي شد كه واشنگتن از دموكراسي در ايران حمايت مي كند.

رويترز همچنين گزارش داد كه علاوه بر موضوع ايران دو طرف درباره موضوعاتي همچون ثبات در جنوب آسيا، مسائل منطقه اي، همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم ، تجارت، آموزش و تلاش براي مبارزه با نيروهاي القاعده در مناطق مرزي و قبيله نشين پاكستان و افغانستان بحث و تبادل نظركردند.