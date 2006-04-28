نرخ بيكاري از 12 درصد گذشت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، مركز آمار ايران طي گزارشي افزود: بررسي نرخ بيكاري نشان مي دهد كه در فصل زمستان 12.1 درصد از جمعيت فعال ( شاغل و بيكار) بيكار بوده اند. براساس اين نتايج ،نرخ بيكاري در بين زنان نسبت به مردان و درنقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است . بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري حاكي ازافزايش 1.3 درصدي اين نرخ دركشور از پاييز به زمستان است.

براساس اعلام اين مركز، نرخ بيكاري جوانان 15-24 ساله حاكي از آن است كه درفصل زمستان24.9 درصد از جمعيت فعال 15- 24 ساله بيكار بوده اند . اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و درنقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است . بررسي تغييرات ،فصلي نرخ بيكاري جوانان 15-24 ساله ، افزايش 2.5 درصدي اين نرخ از پاييز به زمستان را نشان مي دهد.

بررسي نرخ بيكاري جوانان 15-29 ساله رانشان مي دهد كه در فصل زمستان 21.9 درصد ازجمعيت فعال 15-29 ساله بيكار بوده اند اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است . بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان 15-29 ساله افزايش 2 درصدي اين نرخ از پاييز به زمستان را نشان مي دهد.

سهم اشتغال ناقص نشان مي دهد كه در فصل زمستان9.6 درصد جمعيت شاغل به دلايل اقتصادي ( فصل غيركاري ، ركود كاري ، پيدا نكردن كاربا ساعت بيشتر و ...) كمتر از 44 ساعت كاركرده و آماده براي انجام كاراضافي بوده اند .اين شاخص در بين مردان بيشتراز زنان و در نقاط روستايي بيشتر از نقاط شهري بوده است.

بررسي نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي دهد كه در فصل زمستان 39.8 درصد جمعيت در سن كار ( 10 ساله و بيشتر ) از نظر اقتصادي فعال بوده اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته اند. همچنين نتايج نشان مي دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به مردان ودرنقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده است بررسي تغييرات فصلي نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از كاهش 1.1 درصدي اين نرخ از پاييز به زمستان است.

به گزارش مهر، جمعيت فعال اقتصادي به تمام افراد 10 ساله و بيشتر ( حداقل سن تعيين شده ) كه درهفته مرجع ( هفته دوم تقويمي هرماه) گفته مي‌شود كه طبق تعريف كار ،درتوليد كالا و خدمات مشاركت داشته ( شاغل) و يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده اند ولي مشاركت نداشته اند ( بيكار ) ازنظر اقتصادي جمعيت فعال محسوب مي شوند.

در گزارش مركز آمار ايران آمده است: اشتغال و بيكاري ، از جمله مقولات اساسي اقتصاد جهاني است به گونه اي كه افزايش اشتغال وكاهش بيكاري ،به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي شود. يكي ازدغدغه هاي اساسي برنامه هاي توسعه در كشورنيز ، تلاش بري كاهش معضل بيكاري است كه همواره به عنوان يكي از اهداف مهم اين برنامه ها مد نظر بوده است از سوي ديگر ، اطلاعات مربوط به ساختارنيروي كار مبنايي براي ارزيابي وتحليل سياست هاي اقتصادي كلان يك كشور محسوب مي شود. به ويژه نرخ بيكاري به طور عام به عنوان شاخص كلي عملكرد جاري اقتصاد كشور مورد استفاده قرار مي گيرد . لذا اجراي طرح آمارگيري نيروي كار به عنوان جايگزين طرح آمار گيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري خانواراز بهار سال 1384 به صورت ماهانه آغاز شده است .

هدف كلي اين طرح ،برآورد شاخص هاي نيروي كار به صورت سالانه وفصلي و همچنين تغييرات آن دركل كشور، استان ها، نقاط شهري ، و نقاط روستايي است .