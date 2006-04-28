دانشگاه زنجان خواستار ايجاد دانشكده "هنر و معماري" و "متالوژي و معدن" است / دانشگاه زنجان با مشكل آبرساني شهري مواجه است

دكتر "سيد محسن نجفيان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه زنجان در بعد تكميل رشته ها در حال ايجاد رشته گرافيك در مقطع كارشناسي ارشد در نيم سال تحصيلي آينده است. با توجه به اين مسئله خواستار ايجاد دانشكده هنر و معماري در دانشگاه است. رشته هاي هنري و معماري در حال حاضر در دانشكده فني و مهندسي دانشگاه قرار گرفته اند كه اين دانشكده نيز با وجود 8 رشته داير ظرفيت رشته هاي جديد را ندارد.

وي ادامه داد: رشته معدن نيز با توجه به اين كه استان زنجان از نظر معادن بسياري غني است ايجاد مي شود و دانشگاه در صدد است دانشكده معدن و متالوژي را نيز با كمك دولت راه اندازي كند.

معاون دانشجويي دانشگاه زنجان گفت: شهرستان طارم نيز داراي پتانسيل بالاي كشاورزي است و قطب كشاورزي زنجان محسوب مي شود نياز به دانشكده كشاورزي دارد. در حال حاضر تنها يك مركز تحقيقات در زمينه كشاورزي در اين شهرستان داير است.

وي در خصوص پروژه هاي نيمه تمام دانشگاه زنجان افزود: مجموعه ورزشي سرپوشيده دانشگاه كه 30 درصد از آن انجام شده است، اكنون نياز به اعتبار 7 ميليارد ريالي براي اتمام دارد. همچنين80 درصد از ساختمان مسجد دانشگاه نيز اتمام شده اما براي بقيه ساخت آن دانشگاه به 5/1 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد. ساختمان نيمه تمام پژوهشكده فيزيولوژي و بيوتكنولوژي نيز نياز به 7/3 ميليارد ريال اعتبار دارد كه اميدواريم در اين سفر به دانشگاه تعلق گيرد.

"نجفيان" ادامه داد: ساختمان نظري آموزشي دانشكده هاي علوم پايه و مهندسي نيز نيمه تمام باقي مانده است و دانشگاه 40 ميليارد ريال را براي اتمام آن خواستار است. تكميل كارگاه هاي دانشكده مهندسي نيز به12 ميليارد ريال، ساختمان اداري دانشكده فني و مهندس به 8/4 ميليارد ريال، گلخانه پژوهشي اين دانشگاه به 5/2 ميليارد ريال، تكميل سردرب دانشگاه به 7/1 ميليارد ريال و مركز رشد دانشگاه زنجانم نيز براي توسعه بيشتر به 10 ميليارد ريال بودجه نيازمند است.

وي اظهار داشت: دانشگاه جهت تكميل ناوگان حمل و نقل دانشجويان نيز درخواست هايي به هيات دولت ارائه داده است. در حال حاضر به دليل دوري از شهر، دانشگاه نياز به 3دستگاه اتوبوس و 4 دستگاه ميني بوس دارد.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه زنجان ابراز اميدواري كرد: جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي اعتباري معادل 6 ميليارد و 400 ميليون ريال در سفر هيات دولت به دانشگاه زنجان تعلق گيرد.

وي يادآور شد: خوابگاه دانشجويي متأهلين نيز در دانشگاه وجود ندارد و براي راه اندازي چنين خوابگاهي نياز به 14 ميليارد ريال اعتبار است.

"نجفيان" از آغاز به كار احداث خوابگاه جديد دختران در سال جاري خبر داد و گفت: اين خوابگاه با مشاركت وزارت علوم و خيرين احداث مي شود. يك خوابگاه ديگر نيز براي پسران دانشجو با استفاده از تسهيلات بانكي احداث مي شود.

وي به خارج از شهر بودن دانشگاه زنجان اشاره كرد و افزود: طرح آبرساني از شهر به دانشگاه نيز يكي ديگر از مشكلات دانشگاه زنجان است. اين طرح نيز با تخصيص اعتباري معادل 3 ميليارد ريال اجرا مي شود.