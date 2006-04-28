لطيفه ها و شوخي هاي دانش آموزي مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب سي لطيفه در خصوص اتفاقات و مسائلي را كه هردانش آموز درساعات حضور در مدرسه و كلاس درس با آنها مواجه مي شود را عرضه مي كند .

لطيفه هاي اين كتاب ، گوياي زيركي و هوشياري كودكان در برخورد با مسايل زندگي در محيط مدرسه به عنوان اولين نهاد اجتماعي كودكان است كه به قلم يك دانش آموز ده ساله براي مقطع دبستان نوشته شده است .



كتاب " لطيفه هاي دانش آموزي " با تصويرگري كيوان اكبري ، مديريت هنري عطيه مركزي ، طراحي گرافيكي از سميرا فرجي و طراحي جلد از هدي حدادي در 32 صفحه مصور در قطع خشتي با بهاي پنج هزار ريال ، از سوي نشر مهيستان منتشر مي شود .