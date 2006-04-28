نمايشگاه آثار اسلامي در اتيوپي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر اين نمايشگاه كه با همكاري مجلس اعلاي مسلمانان و مركز تحقيقات اسلامي اتيوپي برپا شده به مدت ده روز ادامه خواهد داشت.

شماري از اين آثار ازسوي شخصيتهاي مختلف به نمايشگاه اهدا شده است.

همزمان با برگزاري اين نمايشگاه، نمايشگاه " دست نوشته ها، سكه ها و اسناد تاريخي اسلامي" نيز به منظور آشنا شدن با تاريخ اسلام در مراحل مختلف تاريخي از روز 5 ارديبهشت ماه در دمشق پايتخت سوريه آغاز و تا 14 ارديبهشت ادامه مي يابد .



اين نمايشگاه در برگيرنده نسخه هاي خطي متعدد از قرآن كريم و نسخه هاي خطي از كتابهاي ديني در زمينه هاي مختلف است. در اين نمايشگاه مراحل مختلف تاريخ اسلام، سكه ها و اسناد تاريخي اسلامي كه از تاريخ اسلام به جا مانده، عرضه شده است .

نمايشگاه زندگي پيامبر اكرم حضرت محمد(ص) نيز در لندن، پايتخت انگلستان برگزار شده است .