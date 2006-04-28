شاخه فرهنگي درموسسه ورزش و تفريحات سالم كيش ايجاد مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" و به نقل از روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش دكترسيد حميد سجادي درمراسم اهداء جوائز به نفرات برتر مسابقات شطرنج دركيش گفت: اشاعه فرهنگ ورزش كردن، فعاليت فرهنگي و تعليم وتربيت ازطريق ورزش از اهداف ايجاد شاخه فرهنگي درموسسه ورزش و تفريحات سالم است.

وي با اشاره به اين كه يك جامعه سالم وفرهنگ ساز، ورزش را درميان مردم ايجاد و گسترش خواهد داد افزود: يكي از اهداف موسسه ورزش وتفريحات سالم كيش، توسعه ورزش همگاني و مردمي دركنار ورزش قهرماني است.

سجادي با اشاره به زيرساختهاي مناسب ورزشي دركيش از زحمات بهرام افشارزاده مديرعامل سابق موسسه ورزش وتفريحات سالم كيش قدرداني كرد و اظهارداشت: با برنامه ريزي مناسب ومنسجم و استعداديابي زمينه اي را فراهم خواهيم كرد كه دانش آموزان كيش جذب اماكن ورزشي شوند.

همچنين دراين مراسم به نفرات اول تا ششم مسابقات شطرنج كيش كه بمناسبت ميلاد پيامبر اكرم به روش سوئيسي از29 فروردين تا 5 ارديبهشت برگزارشد، جوايز نقدي اهداء شد.

دراين مسابقات بهزاد دژدار، بابك قربانزاده وعليرضا عقيدتمند عناوين اول تا سوم را ازآن خود كردند وبيژن غلامي، محمد حدادي ومجيد شكرالهي به ترتيب چهارم تا ششم شدند. به نفر نخست اين مسابقات يك ميليون ريال، نفردوم 800 هزار ريال و نفرسوم 500 هزار ريال وبه نفرات چهارم تا ششم اين مسابقات به ترتيب 350 هزار ريال، 250هزار ريال و200 هزارريال اهداء شد.