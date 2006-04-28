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۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۴۹

/ به دنبال انتشار خبري مبني بر ريزش تونل مترو ميرداماد /

سازمان آتش نشاني خبر ريزش تونل مترو ميرداماد را تكذيب كرد

سازمان آتش نشاني خبر ريزش تونل مترو ميرداماد را تكذيب كرد

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران اعلام كرد: هيچ يك از ايستگاههاي آتش نشاني طي روز گذشته به ايستگاه مترو ميرداماد ، حد فاصل ميرداماد - ظفر اعزام نشده و در اين نقطه هيچ ريزش جدي رخ نداده است.

احمد ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص انشار خبري مبني بر ريزش شب گذشته تونل مترو ميرداماد بر روي خروجي برخي سايت ها ، تاكيد كرد: چنانچه شب گذشته در ايستگاه ميرداماد ريزشي هم به وقوع پيوسته ، بسيار جزئي و اندك بوده و به اين ترتيب اين موضوع از جانب سازمان آتش نشاني تكذيب مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، گفته مي شد در اين حادثه 2 كارگر مجروح ، 2 نفر در داخل تونل محبوس و يك مغازه دوچرخه فروشي نيز دچار آسيب شده است.

از طرف ديگر تلاش خبرنگار مهر براي گفتگو با مسئولان مترو ، بي نتيجه ماند و در اين باره هيچ يك از مسئولان شركت قطار شهري تهران و حومه حاضر به پاسخگويي نشدند.

کد مطلب 318179

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