سازمان آتش نشاني خبر ريزش تونل مترو ميرداماد را تكذيب كرد

احمد ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص انشار خبري مبني بر ريزش شب گذشته تونل مترو ميرداماد بر روي خروجي برخي سايت ها ، تاكيد كرد: چنانچه شب گذشته در ايستگاه ميرداماد ريزشي هم به وقوع پيوسته ، بسيار جزئي و اندك بوده و به اين ترتيب اين موضوع از جانب سازمان آتش نشاني تكذيب مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، گفته مي شد در اين حادثه 2 كارگر مجروح ، 2 نفر در داخل تونل محبوس و يك مغازه دوچرخه فروشي نيز دچار آسيب شده است.

از طرف ديگر تلاش خبرنگار مهر براي گفتگو با مسئولان مترو ، بي نتيجه ماند و در اين باره هيچ يك از مسئولان شركت قطار شهري تهران و حومه حاضر به پاسخگويي نشدند.