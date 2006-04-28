فلسفه تشكيل شوراها واگذاري امور به مردم بوده است

مهندس فخار در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، افزود: با تشكيل شوراها ، زمينه حضور آحاد مردم در فعاليت هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي فراهم شد و سبب شكوفايي استعدادهاي هر منطقه گرديد.

وي با اشاره به رشد 1750 درصدي فضاهاي سبز و پاركها در بيرجند ، تصريح كرد: در سال 78 كه شوراها تاسيس شد ، شهرستان بيرجند تنها داراي 2 پارك بود كه اكنون به 35 پارك رسيده است.

عضو شوراي شهر بيرجند اضافه كرد: تعداد اتوبوس هاي شهرداري بيرجند با 354 درصد افزايش در مقايسه با سال 78 به 85 دستگاه رسيده است.

فخار ، سياست شوراي شهر بيرجند را ايجاد فضاهاي سبز شهري ، ايجاد معابر ، احداث اماكن ورزشي و تفريحي بر شمرد و افزود: طي 5 سال گذشته شوراي شهر بيرجند اقدام به ساخت ورزشگاه و ايستگاههاي آتش نشاني در 4 نقطه اين شهرستان كرده است و احداث فرهنگسرا و ايجاد شهربازي را در برنامه هاي خود قرار داده است.

وي در مورد حاشيه نشيني در شهرستان بيرجند گفت: تاكنون جلساتي با كارشناسان مسائل اجتماعي و نماينده بيرجند در مجلس شوراي اسلامي گرفته شده است و بزودي اين معضل برطرف خواهد شد.

