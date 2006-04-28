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۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۰۹

دبير فدراسيون كشتي درگفتگو با "مهر":

رفتن طالقاني به صلاح كشتي كشور نيست / غيبت بزرگان كشتي كشور از كيفيت مسابقات مشهد كاسته است

رفتن طالقاني به صلاح كشتي كشور نيست / غيبت بزرگان كشتي كشور از كيفيت مسابقات مشهد كاسته است

دبيرفدراسيون كشتي ايران گفت: درآستانه مسابقات مهم جهاني و بازيهاي آسيايي 2006 قطر رفت طالقاني به صلاح كشتي كشور نيست.

بهشتيان دبيرفدراسيون كشتي ايران درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان اين مطلب افزود: وقتي فدراسيوني پركار است در آن حاشيه نيزبسيار است. دوست ودشمن بسياري نيز پيدا مي شود، لذا فدراسيون كشتي نيز بخاطر پركاربودنش حواشي زيادي را در اطراف خود به همراه داشته است.

وي اظهارداشت: در روزهاي اخيرصحبتها و انتقادهاي بسياري نسبت به كارهاي طالقاني مطرح گرديده است كه برخي از اينها به حق بوده است، ولي برخي از افراد نيز جانب افراط را درپيش گرفته اند و وي را به ناحق زيرسوال برده اند كه اين افراد راه درستي انتخاب نكرده اند.

دبيرفدراسيون كشتي ايران تصريح كرد: سازمان تربيت بدني درحال حاضر كارهاي طالقاني را زيرپوشش قرارداده است.

وي با اشاره به در پيش بودن مسابقات حساس جهاني و آسيايي قطرتاكيد كرد: دراين برهه از زمان كه فرصت چنداني به مسابقات باقي نمانده است، اگرفردي غير ازطالقاني نيز بر سركارهم بيايد، نمي تواند اوضاع فعلي را سروسامان بدهد، بايد به نظربنده طالقاني تا آخر بازيهاي آسيايي قطر از راس كشتي كشور كنارگذاشته نشود.

کد مطلب 318212

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