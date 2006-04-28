امام جمعه نجف خواستار پيوستن هيئت علماي اهل سنت به روند سياسي عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، صدرالدين قبانچي يكي ازاعضاي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در خطبه هاي نماز جمعه در مسجد حسينيه فاطميه در مركز شهر نجف اظهارداشت : ما از هيئت علماي اهل سنت عراق مي خواهيم به روند سياسي بپيوندند.

وي خطاب به اين گروه سني افزود : شما نبايد به سني ها و شيعيان پشت كنيد؛ ما آماده ايم گذشته را فراموش كنيم، از اين رو ما شما را به تجديد نظر در سياست خود فرا مي خوانيم، زيرا شيعيان و سني ها در جهت پيوستن به روند سياسي حركت كردند.

اين روحاني عراقي با اشاره به ابومصعب الزرقاوي سركرده گروه القاعده درعراق اين سوال را مطرح كرد: آيا شما مي خواهيد يك كودك به نام ابومصعب الزرقاوي را پرورش دهيد، يا اينكه مي خواهيد پيرو الزرقاوي باشيد؟.

هيئت علماي اهل سنت به بهانه حضور نيروهاي آمريكايي درعراق به شدت با پيوستن به روند سياسي عراق مخالفت كرده است .

علاوه بر آن صدرالدين قبانچي از ظاهر شدن ابومصعب الزرقاوي اردني الاصل در نوار ويدئويي انتقاد كرد وگفت : زرقاوي همانند ويروسي است كه از خارج به عراق آمده است و اصل و ريشه او از بقاياي بعثي هاست.

امام جمعه شهر نجف همچنين ازبعثيها خواست از تمام مسئوليت هاشان درعراق كناره گيري كنند .

وي با اشاره به انفجارهاي اخير در تفريحگاه دهب مصر افزود : تروريسم درآستانه رخت بستن ازعراق است و در مصر در مناطق گردشگري كه شاهد عمليات تروريستي بود، نمايان شد.

وي درپايان افزود ما اين اعمال تروريستي را محكوم مي كنيم و ازكشورهاي عربي و اسلامي مي خواهيم درهرجا و مكاني با تروريسم مبارزه كنند و نسبت به آزار و اذيتي كه درحق ملت عراق اعمال مي شود، خوشحال و مسرورنباشند.